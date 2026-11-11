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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نجيب ساويرس يدافع عن كامل الوزير بعد حادث قطاري العياط: يعمل 12 ساعة يوميًا

كامل الوزير وساويرس
كامل الوزير وساويرس
يارا أمين

دافع رجل الأعمال نجيب ساويرس عن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بعد الانتقادات التي تعرض لها على خلفية حوادث السكك الحديدية، مؤكدًا أنه يعمل لساعات طويلة ويبذل جهودًا كبيرة لتطوير مرفق السكك الحديدية في مصر.

نجيب ساويرس يشيد بجهود كامل الوزير

وكتب نجيب ساويرس عبر حسابه على منصة «إكس»: «شهادة حق وعن معرفة، السيد وزير النقل كامل الوزير يعمل على الأقل 12 ساعة يوميًا، وأحدث طفرة هائلة في هيئة السكة الحديد، والحوادث تحدث حتى في دول أوروبا، فالتربص به لا يفيد بلدنا لأنه يعمل بجهد وبذكاء وتفانٍ وإخلاص.. ولا يحتاج إلى شهادتي».

وجاءت تصريحات ساويرس في وقت تشهد فيه الساحة جدلًا واسعًا بشأن سلامة السكك الحديدية ومسؤولية الجهات المعنية عن حوادث القطارات، إذ يرى أن تقييم أداء المسؤولين يجب أن يأخذ في الاعتبار جهود التطوير التي شهدها القطاع، بدلًا من التركيز على الانتقادات وحدها.

تفاصيل حادث قطاري العياط

وتأتي هذه التصريحات عقب حادث تصادم قطارين على خط القاهرة ـ أسوان بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، والذي أسفر، وفقًا للحصيلة الرسمية المعلنة، عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين.

وأثار الحادث حالة من الحزن والغضب، وأعاد فتح النقاش حول إجراءات السلامة والصيانة وأنظمة التحكم والإشارات داخل منظومة السكك الحديدية، فضلًا عن سبل منع تكرار مثل هذه الحوادث.

وعلى إثر الحادث، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء تحقيق عاجل للوقوف على ملابساته ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير يثبت ارتكابهم له، فيما بدأت النيابة العامة التحقيق في الأسباب الفنية للحادث.

كامل الوزير أمام لجنة النقل بمجلس النواب

وفي تطور لاحق، عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اجتماعًا طارئًا يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، بحضور وزير النقل ومسؤولين معنيين، لمناقشة ملابسات الحادث والإجراءات المتخذة لتداعياته وخطط منع تكراره.

وخلال الاجتماع، استعرض كامل الوزير جهود تطوير شبكة السكك الحديدية، بما يشمل تحديث البنية التحتية والجرارات والعربات وأنظمة الإشارات والتحكم، كما أقر بوجود أخطاء وتحديات لا تزال بحاجة إلى المعالجة.

ولا يزال ملف سلامة السكك الحديدية محل اهتمام واسع، في ظل مطالبات بتحديد المسؤوليات بدقة، وتعزيز إجراءات الأمان، وضمان عدم تكرار الحوادث التي تهدد أرواح الركاب

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