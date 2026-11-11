نائب يشيد بجهود النقل.. ويطالب الفريق كامل الوزير بالمضي قدماً في مسيرة الإنجازات رغم المشككين

​تقدم النائب وليد التمامي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب "مستقبل وطن"، بخالص التحية والتقدير لجهود الدولة التنموية الشاملة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمناً الطفرة التاريخية وغير المسبوقة التي يشهدها قطاع الطرق والنقل والمواصلات بفضل جهود الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والتي تعد شاهداً حياً على خدمة الوطن والمواطن ولا يمكن حجبها بأصوات المشككين.

​وفي سياق آخر، تقدم النائب بخالص التعازي والمواساة القلبية لأهالي ضحايا حادث قطاري العياط الأليم، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقداء بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، مع التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

​وأشاد التمامي بالتفاعل الفوري والتوجيهات الحازمة الصادرة عن الفريق كامل الوزير فور وقوع الحادث، والوعد القاطع بمحاسبة جميع المقصرين، مؤكداً أن ذلك يعكس أقصى درجات الشفافية والمسؤولية الكاملة التي تتحملها الدولة تجاه حماية أرواح المواطنين.

​واختتم النائب وليد التمامي رسالته للفريق كامل الوزير بوصفه "رجل الأفعال لا الأقوال"، مطالباً إياه بالاستمرار في مشروعاته القومية العملاقة وعدم الالتفات لأصحاب الأصوات الهدّامة، ومواصلة مسيرة العمل والإنجاز لخدمة مصرنا الحبيبة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.