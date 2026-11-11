مفتي الجمهورية يعزّي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق في وفاة شقيقته

نعى الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، في وفاة شقيقته الكريمة التي انتقلت إلى جوار رب كريم.

وفاة شقيقة وزير الاوقاف السابق

وإذ يتقدّم فضيلته بخالص العزاء إلى أسرة الفقيدة وذويها، فإنه يسأل الله العلي القدير أن يتغمّدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، «وإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ»

فيما نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الراحلة وجيدة مختار جمعة، شقيقة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى اليوم.

وأعرب وزير الأوقاف عن خالص تعازيه وصادق مواساته للدكتور محمد مختار جمعة وأسرة الفقيدة وذويها، داعيًا الله عز وجل أن يشمل الراحلة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يمنح أهلها ومحبيها الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

واختتم وزير الأوقاف تعزيته بقوله تعالى: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ﴾.