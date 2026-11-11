وزير التعليم يستقبل السفير الياباني بالقاهرة لمتابعة آليات التعاون في تطوير المنظومة

استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، لمتابعة آليات التعاون بين البلدين، في ضوء الشراكة الممتدة في تطوير المنظومة التعليمية.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن التجربة اليابانية تمثل نموذجًا ملهمًا في تطوير التعليم، مشيرًا إلى أهمية مواصلة تعزيز الشراكة مع الجانب الياباني والاستفادة من خبراته المتراكمة وأفضل ممارساته التعليمية، بما يدعم جهود الوزارة في الارتقاء بجودة التعليم وتطوير المنظومة التعليمية في مصر.

ومن جانبه، أشاد إيواي فوميو السفير الياباني بالتطور الذي تشهده منظومة التعليم في مصر، مثمنًا الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتحديث المنظومة والارتقاء بجودة العملية التعليمية، معربًا عن حرص بلاده على مواصلة دعم جهود التطوير في مصر، وتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مختلف المجالات التعليمية.

كما أعرب السفير عن تطلع بلاده إلى البناء على ما تحقق من نتائج إيجابية في مسار التعاون التعليمي مع مصر، مشيدًا بنجاح تجربة المدارس المصرية اليابانية وما تمثله من نموذج متميز لتطبيق الممارسات التعليمية اليابانية، ومؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق المشترك لدعم هذه التجربة والتوسع فيها.

وحضر اللقاء من الجانب الياباني السيد كاواشيما شيزوكي، الملحق التعليمي بالسفارة اليابانية، والسيد كوباياشي شينيتشي، الملحق الاقتصادي بالسفارة.

كما حضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني السفير ياسر عثمان، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والأستاذة نيفين حمودة، مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية.