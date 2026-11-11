خفض الانبعاثات وإنقاذ الكوكب.. ملفات حاسمة على طاولة قمة المناخ بتركيا

قال مهران عيسى، مراسل "القاهرة الإخبارية" من تركيا، إن افتتاح المؤتمر الدولي للمناخ شهد تأكيداً من قادة الدول، وفي مقدمتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على ضرورة خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، مثل الرياح والمياه.

وأوضح عيسى أن المؤتمر يستهدف تعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة، مع طرح مستهدفات لزيادة الاعتماد على الكهرباء بحلول عام 2035، مشيراً إلى استمرار الخلافات بشأن تمويل الدول الغنية لتعويض الدول المتضررة من التغيرات المناخية.

وأضاف أن الصين تتمسك بمبدأ المسؤولية التاريخية للدول الصناعية عن التلوث منذ الثورة الصناعية، وترى أن الدول الأوروبية تتحمل مسؤولية أكبر، رافضة تحمل الحصة الأكبر من التعويضات المالية.