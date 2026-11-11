إنحفاض نسبة ضعف القراءة والكتابة بالمدارس لـ13% وارتفاع الحضور المدرسي لـ87%

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن النتائج التي تحققت ميدانيًا تعكس حجم الجهود المخلصة التي يبذلها المعلمون

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أنه لولا هذه الجهود لما أمكن تحقيق هذا التحسن الملحوظ في مستوى الطلاب؛ حيث انخفضت نسبة الطلاب الذين يعانون ضعفًا في مهارات القراءة والكتابة من نحو 45% إلى 13% خلال عامين، كما ارتفعت نسب الحضور المدرسي من 15% إلى أكثر من 87%، وهي نتائج تحققت بفضل إخلاص المعلمين وإيمانهم برسالتهم.

وإلتقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بالمعلمين الفائزين في النسخة الثالثة من مسابقة «100 معلم متمكن مبدع»، وذلك بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، وذلك في إطار جهود الوزارة لاكتشاف ورعاية الكفاءات التعليمية المتميزة، وتحفيز المعلمين على تقديم أفكار ومبادرات إبداعية ومبتكرة تسهم في تطوير العملية التعليمية، والارتقاء بمستوى الأداء داخل المدارس.

وتستهدف مسابقة «100 معلم متمكن مبدع» اكتشاف وإبراز المعلمين المبدعين القادرين على تصميم وتنفيذ مشروعات تربوية مبتكرة وقابلة للتطبيق داخل المدارس، بما يعزز ثقافة الإبداع في الممارسات التدريسية، ويدعم توظيف استراتيجيات التعلم النشط والابتكار داخل الفصول الدراسية.

وشهدت النسخة الثالثة من المسابقة مشاركة 1080 معلمًا من مختلف المحافظات، قدموا 363 مشروعًا بحثيًا في مجالات تربوية متنوعة، وأسفرت أعمال التقييم والتحكيم عن اختيار 100 مشروع فائز، شارك في تنفيذها 391 معلمًا، يمثلون 27 مديرية تعليمية على مستوى الجمهورية.

وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المعلمين هم أبطال حقيقيون، لما يبذلونه من جهود كبيرة في ظل التحديات التي تواجه العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن المعلم يتحمل مسؤولية وطنية عظيمة تتمثل في بناء أجيال قادرة على تشكيل مستقبل مصر، فهو من يُعد الطبيب والمهندس والعالم، ويسهم بدوره في تحديد ملامح المستقبل.