وزير التعليم : ننسق مع المالية لتحسين الأوضاع المالية للأخصائيين

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه فيما يتعلق بتحسين الأوضاع المالية والمهنية للمعلمين، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا بالغًا بالمعلمين، ويقدم لهم دعمًا قويًا، تقديرًا لدورهم المحوري في بناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تحسين أوضاعهم المالية والمهنية، بما يتناسب مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن جهود الدولة في هذا الملف أسفرت عن إقرار زيادات مالية للمعلمين، في إطار خطة متكاملة لتحسين أوضاع المعلمين

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يجرى أيضا العمل على تحسين الأوضاع المالية للأخصائيين، مؤكدًا استمرار التنسيق مع وزارة المالية في هذا الشأن.

وإلتقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بالمعلمين الفائزين في النسخة الثالثة من مسابقة «100 معلم متمكن مبدع»، وذلك بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، وذلك في إطار جهود الوزارة لاكتشاف ورعاية الكفاءات التعليمية المتميزة، وتحفيز المعلمين على تقديم أفكار ومبادرات إبداعية ومبتكرة تسهم في تطوير العملية التعليمية، والارتقاء بمستوى الأداء داخل المدارس.

وتستهدف مسابقة «100 معلم متمكن مبدع» اكتشاف وإبراز المعلمين المبدعين القادرين على تصميم وتنفيذ مشروعات تربوية مبتكرة وقابلة للتطبيق داخل المدارس، بما يعزز ثقافة الإبداع في الممارسات التدريسية، ويدعم توظيف استراتيجيات التعلم النشط والابتكار داخل الفصول الدراسية.

وشهدت النسخة الثالثة من المسابقة مشاركة 1080 معلمًا من مختلف المحافظات، قدموا 363 مشروعًا بحثيًا في مجالات تربوية متنوعة، وأسفرت أعمال التقييم والتحكيم عن اختيار 100 مشروع فائز، شارك في تنفيذها 391 معلمًا، يمثلون 27 مديرية تعليمية على مستوى الجمهورية.

وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المعلمين هم أبطال حقيقيون، لما يبذلونه من جهود كبيرة في ظل التحديات التي تواجه العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن المعلم يتحمل مسؤولية وطنية عظيمة تتمثل في بناء أجيال قادرة على تشكيل مستقبل مصر، فهو من يُعد الطبيب والمهندس والعالم، ويسهم بدوره في تحديد ملامح المستقبل.