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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

منصور عباس يفجّر مفاجأة: نتنياهو تلقى «رسالة مكتوبة» من السنوار وكان يفهمه

منصور عباس
منصور عباس
خاطر عبادة

كشف منصور عباس رئيس "القائمة العربية الموحدة" في الكنيست، عن رسالة تلقاها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من رئيس حركة "حماس" يحيى السنوار، الذي اغتالته إسرائيل قبل نحو عامين.

“أنا والسنوار نتفهم بعضنا”

وقال عباس في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية: "أخبرني نتنياهو أنه والسنوار يفهمان بعضهما البعض"، في معلومة متطابقة مع ما ذكره رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق مائير شبات.

وأضاف عباس: "خلال خطاب نتنياهو في الكنيست، مساء الثلاثاء، تذكرتُ محادثة دارت بيني وبينه، حين قال أنا ويحيى السنوار نتفهم بعضنا البعض"، متابعًا: "كلما فكرتُ في لجنة تحقيق حكومية، كنتُ أقول يجب أن أقف أمام اللجنة وأُخبرهم بهذه الأمور".

وحول إدانته لحركة "حماس" وتصنيفها "منظمة إرهابية"، قال عباس: "ندين الإرهاب، أنا أقول الحقيقة، ولا أقول هذا ابتزازاً أو كشرط، بل موقف مبدئي ومتسق، الإرهاب يُسمى إرهابًا، والعنف يُسمى عنفًا".

اتهام لنتنياهو بتمويل حماس

وأضاف موجهًا انتقاداته لنتنياهو: "الخطر لا يكمن فقط فيما تقوله عن حماس، بل أيضًا في كيفية تمويلك لها، لأن نتنياهو كان يعلم أن الأموال ستذهب إلى الجناح العسكري لحماس، لقد عرّض أمن إسرائيل للخطر لأنه وثق بالسنوار".

التحريض على عرب إسرائيل مقابل الثقة بالسنوار

وقال عباس إن "نتنياهو يصور الأحزاب العربية كتهديد لأمن الدولة، ويواصل التحريض ضدنا وضد المواطنين العرب في إسرائيل، لكنني تذكرت كيف كان حديثه عن السنوار".

رسالة “خذ مخاطرة محسوبة”

وكان مائير شبات قد كشف عن تلقي نتنياهو رسالة عبر ورقة مكتوبة بخط يد السنوار وبأحرف عبرية كبيرة تتضمن جملة "خذ مخاطرة محسوبة"، في سياق محاولة دفع نتنياهو للمضي في اتفاق لتخفيف الحصار عن غزة عام 2018.

منصور عباس نتنياهو إسرائيل السنوار

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