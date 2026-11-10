السيطرة على حريق شب فى سيارة بالعبور

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية في السيطرة على حريق نشب بسيارة ملاكي بمنطقة ميدان الروضة بالحي الثاني بمدينة العبور، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من عمليات الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بسيارة ملاكي بمنطقة ميدان الروضة بالحي الثاني بمدينة العبور بسبب ماس كهربائي.



وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، وجرى الدفع بسيارة إطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق.