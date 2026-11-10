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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

علاجها نهائيا.. معنى جديد لشيخوخة الجلد وطرق التخلص منها

شيخوخة الجلد
شيخوخة الجلد
اسماء محمد

في العصر الحديث، لم يعد مفهوم شيخوخة الجلد مرتبطاً فقط بتقدم العمر أو التعرض المستمر لأشعة الشمس، بل أصبح الأطباء وخبراء الجلدية يوجهون الأنظار نحو ما يُعرف طبياً بـ "التهاب شيخوخة الجلد" (Inflamm-ageing).

 ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك ففي العصر الحديث يصف العلماء شيخوخة الجلد بأنها التهاب مزمن منخفض المستوى يحدث تدريجياً داخل خلايا الجسم نتيجة عوامل التوتر اليومي، ونمط الحياة السريع، والنظام الغذائي الحديث الغني بالسكريات المصنعة والزيوت المهدرجة.

​يؤدي هذا الالتهاب الداخلي المستمر إلى إطلاق جزيئات ضارة تحطم ألياف الكولاجين والإيلاستين المسؤولة عن مرونة الجلد وشبابه بمعدلات أسرع بكثير من الطبيعي، مما يتسبب في ظهور التجاعيد الدقيقة والبهتان وفقدان الملامح لحيويتها في سن مبكرة. 

طرق حديثة لعلاج شيخوخة الجلد

وتشمل البروتوكولات الحديثة التي أوردتها التقارير الطبية لمواجهة هذه الظاهرة التركيز على الأغذية والمكملات المضادة للالتهابات، مثل الكركمين، وأحماض أوميجا 3 الدهنية، ومضادات الأكسدة القوية التي تحارب الجذور الحرة من الداخل كما تتضمن الخطط العلاجية تجنب الأطعمة المسببة للالتهاب، والاعتماد على روتين عناية موضعية يعمل على تهدئة حاجز البشرة الحماية من التلف الخلوي الخفي، مما يضمن استعادة النضارة الطبيعية وإطالة عمر الخلايا الجلدية بصورة صحية وآمنة.

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