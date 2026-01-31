أطعمة ومشروبات تحمي من شيخوخة الجلد.. تؤخر التجاعيد بشكل طبيعي

مع التقدم في العمر، تبدأ علامات شيخوخة الجلد في الظهور مثل التجاعيد وفقدان المرونة والجفاف، أكد خبراء التغذية أن النظام الغذائي يلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على شباب البشرة.

أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد

وكشف موقع WebMD، إن تناول أطعمة غنية بمضادات الأكسدة والدهون الصحية والفيتامينات قد يساعد على حماية الجلد من التلف وتأخير علامات الشيخوخة المبكرة.

ـ التوت بأنواعه:

يحتوي التوت على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، وهي من أبرز الأسباب المؤدية لشيخوخة الجلد وظهور التجاعيد المبكرة.

ـ الأسماك الدهنية:

مثل السلمون والسردين والتونة، حيث تعد مصدرًا غنيًا بأحماض أوميجا 3 التي تساعد على ترطيب البشرة وتقليل الالتهابات والحفاظ على مرونتها.

ـ الأفوكادو:

غني بالدهون الصحية وفيتامين E، الذي يساهم في حماية خلايا الجلد من التلف الناتج عن التلوث وأشعة الشمس.

ـ الخضروات الورقية الداكنة:

مثل السبانخ والكرنب، وتحتوي على فيتامينات A وC الضرورية لتحفيز إنتاج الكولاجين والحفاظ على نضارة البشرة.

ـ المكسرات:

خاصة اللوز والجوز، لاحتوائها على الزنك وفيتامين E، وهما عنصران أساسيان لدعم صحة الجلد وتأخير ظهور التجاعيد.

ـ الطماطم:

تحتوي على مادة الليكوبين، التي تساعد على حماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية وتقليل علامات الشيخوخة.

ـ الشاي الأخضر:

غني بمركبات البوليفينولات المضادة للأكسدة، التي تساهم في تقليل التهابات الجلد وتحسين مظهره مع الاستمرار في تناوله.

نصيحة الخبراء

ويشدد خبراء التغذية على أن الاعتماد على هذه الأطعمة ضمن نظام غذائي متوازن، مع شرب كميات كافية من الماء وتجنب التدخين، يمكن أن يعزز صحة البشرة ويساعد في تأخير شيخوخة الجلد بشكل ملحوظ.