صانعات المجد الحقيقي .. محافظ الغربية يُهنئ الأمهات الفائزات بمسابقة الأم المثالية لعام 2026 |صور

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

صانعات المجد الحقيقي .. محافظ الغربية يُهنئ الأمهات الفائزات بمسابقة الأم المثالية لعام 2026

محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

بعث اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بخالص التهنئة إلى الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية على مستوى الجمهورية لعام 2026، مشيدًا بما قدمنه من نماذج مشرفة ومضيئة تعكس جوهر المرأة المصرية وقدرتها الفريدة على مواجهة التحديات وصناعة النجاح رغم قسوة الظروف.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن ما تحقق من إنجازات لهؤلاء الأمهات لا يمثل فقط قصص نجاح فردية، بل هو انعكاس حقيقي لقوة الإرادة والإيمان، مشيرًا إلى أن الأم المصرية كانت وستظل الركيزة الأساسية في بناء الأجيال وصناعة المستقبل، بما تتحمله من مسؤوليات جسام وتضحيات لا تُقدَّر بثمن.

وأضاف أن هذه النماذج الملهمة تؤكد أن الاستثمار الحقيقي لأي دولة يبدأ من داخل الأسرة، حيث تُغرس القيم وتُبنى الشخصيات.

وأشاد المحافظ بنموذج السيدة أزهار أحمد علي ندا، التي حصدت لقب الأم المثالية على مستوى المحافظة في فئة الأم الطبيعية، مؤكدًا أن قصتها تمثل ملحمة إنسانية متكاملة؛ إذ واجهت تحديات قاسية بعد تعرضها لظروف أسرية صعبة انتهت بالطلاق، لتتحمل بمفردها مسؤولية تربية طفلين في ظل ظروف معيشية محدودة وضغوط اجتماعية مضاعفة.

إلا أنها استطاعت، بإصرارها وعزيمتها، أن تحول المعاناة إلى دافع للنجاح، فعملت بلا كلل في الخياطة وتربية وبيع الطيور لتوفير احتياجات أبنائها، وحرصت على تعليمهم حتى حققوا تفوقًا لافتًا؛ حيث أصبح ابنها من خريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وحاصلًا على برامج تدريبية رفيعة ودراسات عليا بالخارج، فيما واصلت ابنتها مسيرتها العلمية حتى وصلت إلى مرحلة الدكتوراه، في صورة تعكس عمق التضحية وعظمة الدور الذي قامت به.

مسابقة الأم المثالية

كما ثمّن محافظ الغربية الجهد الكبير الذي بذلته السيدة أميمة عبد الفتاح محمد، الحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في فئة الأم البديلة، مؤكدًا أنها قدمت نموذجًا إنسانيًا راقيًا في العطاء والرعاية؛ إذ تحملت مسؤولية أربعة أبناء بعد وفاة والدتهم، بينهم ابنة من ذوي الهمم، ونجحت بحبها وإخلاصها في توفير بيئة مستقرة وداعمة لهم، ما أسهم في تحقيقهم نجاحات تعليمية متميزة في مجالات مختلفة، رغم التحديات التي واجهتها، إلى جانب التزامها برسالتها التربوية كمعلمة، وحرصها على ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية داخل الأسرة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأضاف المحافظ أن هذه النماذج المضيئة من أبناء محافظة الغربية تؤكد أن الأم المصرية قادرة على تحويل أصعب الظروف إلى قصص نجاح ملهمة، وأن ما قدمته هؤلاء الأمهات يمثل رسالة أمل لكل أسرة مصرية، ودليلًا واضحًا على أن الإصرار والعمل الجاد يمكن أن يصنعا المستحيل.

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة تضع دعم الأسرة وتمكين المرأة في صدارة أولوياتها، انطلاقًا من إيمانها العميق بأن بناء الإنسان هو أساس التنمية الحقيقية، موجهًا التحية لكل أم مصرية تواصل العطاء بصمت، وتصنع في كل يوم مستقبل وطن بأكمله.

اخبار محافظة الغربية الامهات المثاليات الغربية قصص كفاح

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

