بيطري الشرقية يُنظم قافلة طبية علاجية مجانية بمدينة صان الحجر

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الكتور محمد السيد بشار وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بضرورة تكثيف القوافل الطبية البيطرية التي تجوب القرى الأكثر احتياجا بهدف زيادة الوعى البيطري وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثورة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطري وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية.

أكد وكيل الوزارة أنه تم تنظيم قافلة طبية علاجية بيطرية مجانية بناحية صان الحجر التابعة لمركز ومدينة الحسينية و ذلك بحضور كلا من مدير وأطباء إدارة الحسينية البيطرية وبالاشتراك مع معهد بحوث صحة الحيوان بالزقازيق وكبار المربين بالقرية وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين حيث قامت القافلة برش (٥٠٠) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع(٢٥٠) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وعلاج (٩٠) حالة باطنة تناسليات و سونار ، (٤٠) حالة جراحة، (٨٠) حالة تنفسية، (٥٠) حالة جلدية ، (١٥٠٠ ) دواجن بالإضافة إلى ترقيم (١٥) حيوان.