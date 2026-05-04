بيان عاجل من الداخلية الإماراتية بشأن وجود تهديد صاروخي

أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، يوم الاثنين انتهاء حالة التأهب بعد إرسال تنبيه تحذيري من احتمال إطلاق صاروخ.

وبعد إصدار تنبيه صاروخي، أرسلت السلطات الإماراتية رسالة ثانية إلى الهواتف المحمولة تُفيد بزوال الخطر وإمكانية استئناف الأنشطة الاعتيادية.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلنت الداخلية الإماراتية وجود تهديد صاروخي محتمل، داعية الجميع إلى الاحتماء داخل مبانٍ آمنة واتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

وفي وقت سابق، أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة وطنية تابعة لشركة "أدنوك" باستخدام طائرتين مسيّرتين، أثناء مرورها من مضيق هرمز، دون تسجيل أي إصابات.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها اليوم "الاثنين"، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن هذا الاعتداء يشكّل انتهاكًا صارخًا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية.

وأشارت الوزارة إلى أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يُعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني، ويشكّل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي.