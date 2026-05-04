بعد زيادة سعر الفائدة.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 4 مايو

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين 4 مايو في الأسواق ، ليرتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 10 جنيهات، فيما صعد سعر الجنيه الذهب 80 جنيهًا.

وجاء ذلك عقب قرار بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، بتثبيت سعر الفائدة عند مستوى 3.5% و3.75%. ويعقد البنك المركزى الأمريكى 8 اجتماعات لأسعار الفائدة كل عام.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24: 7954 جنيه

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21: 6960 جنيه

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18: 5956 جنيه

وسجل جرام الذهب عيار 14: 4633 جنيه

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين نحو 55680 جنيه

سعر الأونصة عالمياً

وسجلت سعر الأونصة (الأوقية) عالميًا نحو 4600 دولار .