قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النيابة الإدارية تحيل 10 مسؤولين بالتعليم للمحاكمة التأديبية بتهمة الاستيلاء على المال العام
زلزال بقوة 6.1 ريختر يضرب الفلبين.. والسلطات تحذر من هزات ارتدادية
الخارجية الباكستانية تعلن تسليم طاقم السفينة “توسكا” إلى إيران اليوم
"الحية ومشعل" يتنافسان على رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس
السعودية تفعل منظومة رقمية متكاملة لتيسير رحلة الحجاج عبر منصة نسك مسار
المذيعة سارة خليفة واثنان آخران أمام المحكمة في قضية هتك عرض شاب.. بعد قليل
منحة 1500 وتصل لـ 6000 جنيه للعمالة غير المنتظمة 2026| الشروط ومواعيد الصرف والتحذير من الاحتيال
الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادا للقاء سموحة في الدوري
الخارجية الإيرانية: العدوان الأمريكي الإسرائيلي غير قانوني وهو خطوة أحادية لا مبرر لها
ناقد رياضي: الأهلي تراجع عن فكرة رحيل بيكهام بعد ظهوره الرائع في القمة
وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر
من 5 سنوات إلى عامين.. ماذا يعني تقليص عمر الـ10 جنيهات؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد وفاة 3 أشخاص.. ما هو فيروس "هانتا" وما هي أعراضه؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
نوال السيد

أفادت منظمة الصحة العالمية بوفاة ثلاثة ركاب على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلنطي بعد الاشتباه في تفشي فيروس نادر يعرف باسم “عدوى فيروس هانتا” ، وهو مرض مرتبط بالقوارض ويعد من العدوى النادرة جدًا بين البشر. وتأتي هذه الحادثة على متن السفينة السياحية “MV Hondius”، ما أثار اهتمامًا عالميًا بسبب خطورة المرض وندرته.

ما هو فيروس هانتا وكيف ينتقل؟

فيروس هانتا هو مجموعة من الفيروسات التي تحملها القوارض بشكل أساسي مثل الفئران والجرذان والقوارض البرية الصغيرة. هذه الحيوانات تُعد “الخزان الطبيعي” للفيروس، أي أنها تحمل المرض دون أن تظهر عليها أعراض واضحة.

ينتقل الفيروس إلى الإنسان عادة عبر استنشاق أو ملامسة فضلات القوارض (البول أو البراز أو اللعاب)، خاصة في الأماكن المغلقة أو سيئة التهوية. وفي حالات نادرة جدًا قد ينتقل عبر العضّ أو الخدش.

الأهم أن هذا الفيروس لا ينتقل بسهولة بين البشر، على عكس أمراض مثل الإنفلونزا أو كوفيد-19، مما يجعل تفشيه محدودًا ونادر الحدوث. ومع ذلك، هناك بعض السلالات التي تختلف في شدتها، وتنقسم إلى نوعين رئيسيين:

الأنواع القديمة توجد في أوروبا وآسيا، وتسبب مرضًا يعرف باسم الحمى النزفية المصحوبة بالفشل الكلوي.

أما الأنواع الجديدة توجد في الأمريكيتين، وهي الأخطر لأنها قد تسبب متلازمة رئوية حادة تعرف باسم متلازمة هانتا. هذه الأنواع الجديدة قد تؤدي إلى فشل تنفسي سريع وتدهور شديد في الحالة الصحية خلال وقت قصير.

الأعراض، الخطورة، والعلاج

تبدأ الإصابة بفيروس هانتا بأعراض تشبه الإنفلونزا، مثل الحمى، التعب، آلام العضلات، والصداع، مما يجعل تشخيصه في المراحل الأولى صعبًا. لكن مع تطور الحالة، خاصة في الأنواع الأمريكية، يمكن أن تتدهور الحالة بسرعة لتصل إلى صعوبة شديدة في التنفس وفشل رئوي.

فترة حضانة الفيروس قد تمتد من أسبوع إلى ثمانية أسابيع، ما يعني أن الأعراض قد تظهر بعد وقت طويل من التعرض للعدوى، وهو ما يزيد من صعوبة تتبع مصدر الإصابة.

في الحالات الشديدة، تصل نسبة الوفاة في النوع الرئوي إلى حوالي 40%، بينما تتراوح في الأنواع الأخرى بين 1% و15% حسب الحالة الصحية للمريض وسرعة تلقي العلاج.

حتى الآن، لا يوجد علاج مضاد للفيروس بشكل مباشر، ولا دواء محدد يقضي عليه. لذلك يعتمد العلاج على الرعاية الداعمة داخل المستشفى، والتي تشمل:

  • دعم التنفس بالأكسجين أو أجهزة التنفس الصناعي
  • تنظيم السوائل في الجسم
  • دعم ضغط الدم
  • المراقبة الدقيقة في العناية المركزة

ويؤكد الأطباء أن التشخيص المبكر يلعب دورًا حاسمًا في تحسين فرص النجاة، رغم صعوبة اكتشاف المرض في بدايته.

هانتا فيروس هانتا المحيط عدوى فيروس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

فيديو غير لائق مع تلميذة.. القبض على مدير مدرسة هابي لاند للغات ببشتيل

البنزين

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

الحكومة

الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين قبل عيد الأضحى.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

الدواجن

نزلت 12 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الزمالك

خبر سار لجماهير الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة

ارشيفية

هزار قلب بجنازة| مصرع شاب دهسته تريلا بالمنيب.. والأهالي: صاحبه دفعه أمام السيارة

المتهم

مفاجأة في تحقيقات واقعة مدرسة هابي لاند| الفيديو منذ عام.. والنيابة تتحرى عن سبب إخفائه

شبانة

شبانة: الدنيا مقلوبة في كاف بسبب احتمال غياب الأهلي عن دوري الأبطال

ترشيحاتنا

إيران

الخارجية الإيرانية: الملف النووي ذريعة أمريكية للتحرك ضد طهران

الخارجية الإيرانية

الخارجية الإيرانية: العدوان الأمريكي الإسرائيلي غير قانوني وهو خطوة أحادية لا مبرر لها

صورة أرشيفية

الخارجية الباكستانية: إعادة السفينة توسكا إلى إيران خطوة أمريكية لبناء الثقة

بالصور

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

صورة من زياوة وزير الدفاع
صورة من زياوة وزير الدفاع
صورة من زياوة وزير الدفاع

بعد وفاه شخصين.. ما هو فيروس هانتا وكيف يصيب الأشخاص؟

بعد وفاه شخصين.. ما هو فيروس هانتا و كيف ينتقل؟
بعد وفاه شخصين.. ما هو فيروس هانتا و كيف ينتقل؟
بعد وفاه شخصين.. ما هو فيروس هانتا و كيف ينتقل؟

منافسة بنتلي.. شاهد سيارة جاجوار الجديدة بقوة 1000 حصان

جاجوار
جاجوار
جاجوار

وداعا حبيبة الملايين.. بورش توقف إنتاج أشهر سياراتها للأبد

بورش
بورش
بورش

فيديو

صورة من زياوة وزير الدفاع

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد