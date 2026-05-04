الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادا للقاء سموحة في الدوري

يختتم فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك ، تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة سموحة غدا ، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

وعقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران أمس، الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب، في إطار الاستعداد لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وطالب المدير الفني لاعبيه ، بضرورة التركيز وغلق ملف مباراة القمة الأخيرة، وشدد على أهمية بذل أقصى جهد للفوز في مباراة سموحة وقطع خطوة نحو التتويج بلقب الدوري.

وأكد معتمد جمال ، على ثقته في قدرات اللاعبين، وطالبهم بإسعاد الجماهير واستعادة الانتصارات في المباراة المقبلة.

وفي ختام الجلسة شرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في المران، ومنح اللاعبين بعض التعليمات المتعلقة بأدوارهم في الملعب.

وكان الزمالك انتظم في معسكر ببرج العرب، في إطار الاستعداد للقاء المقبل أمام سموحة في الدوري.

ويستعد نادي الزمالك، لخوض مواجهة مهمة أمام نادي سموحة، مساء غدا الثلاثاء 5 مايو 2026، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك على أرضية استاد برج العرب.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الزمالك ضد سموحة يوم غدا الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة

تذاع مباراة الزمالك وسموحة عبر قناة أون تايم سبورت2 ، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك المباراة أمام سموحة بهدف تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل تعزيز موقفه في صدارة جدول الترتيب ومواصلة الاقتراب أكثر نحو لقب البطولة.

في المقابل، يطمح سموحة إلى تقديم أداء قوي والخروج بنتيجة إيجابية تساعده على تحسين مركزه في جدول الترتيب.