الخارجية الإيرانية: أمريكا تجد صعوبة في التخلي عن مطالبها المتشددة

أكد متحدث لوزارة الخارجية الإيرانية على أن أمريكا هي من تعقد الأمور وأنها تجد صعوبة في التخلي عن مطالبها المتشددة فيما يخص المفاوضات بينهما.

وذكر المتحدث أن الوضع الراهن في مضيق هرمز هو نتيجة الاعتداء الأمريكي على إيران، وواشنطن مسؤولة عن تباطؤ الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.



أردفت الخارجية الإيرانية بأن مضيق هرمز كان ممرا آمنا للملاحة البحرية الدولية قبل الاعتداء الأمريكي علينا و الدول وأصحاب السفن يدركون جيدا أن عليهم التنسيق معنا للحفاظ على أمن مرورهم من هرمز، فيما ذكرت أن الإجراءات التي اتخذناها في مضيق هرمز تتماشى مع القوانين الدولية، مؤكدة أن أمريكا تسببت في انعدام الأمن في مضيق هرمز وفي المياه الدولية أيضا.

وأضافت الخارجية الإيرانية: نتشاور مع روسيا والصين وهما دولتان مهمتان في مجلس الأمن.

وقالت أن الملف النووي ذريعة أمريكية للتحرك ضد طهران، فيما حذر الحرس الثوري الإيراني البحرية الأمريكية من الاقتراب من مضيق هرمز أو دخوله.

أكثر من 650 مدرسة

أكدت الخارجية الإيرانية، أن هناك أكثر من 650 مدرسة تضررت بسبب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية، موضحة أن الولايات المتحدة مسؤولة عن تباطؤ الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب.

وتابعت الخارجية الإيرانية، لم نتحدث مع الأمريكيين بشأن الملف النووي موضحة أن الرد على الجانب الأمريكي ركز على مسألة إنهاء الحرب، مشيرة إلي أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي غير قانوني وهو خطوة أحادية لا مبرر لها.

ولفتت| الخارجية الإيرانية إلى أن ما يطرح بشأن تخصيب اليورانيوم تكهنات ومحادثاتنا حاليا لا تشمل أمرا غير إنهاء الحرب.

وقالت الخارجية الإيرانية، بحثنا مع الجانب العماني الجوانب القانونية المتعلقة بإدارة مضيق هرمز.