مدبولي: القطاع الخاص ركيزة أساسية فى برنامج الإصلاح الإقتصادي وتوفير فرص العمل

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، خلال كلمته اليوم بفعالية ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الإقتصادي، أن الدولة حريصة على المشاركة فى محتلف المبادرات الإنمائية الإقليمية والدولية.

وتابع: “تنظر مصر إلى دور القطاع الخاص بإعتباره ركيزة أساسية فى برنامج الإصلاح الإقتصادي وتوفير فرص العمل”.

وأضاف: “البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية يعد ركيزة أساسية فى برنامج الإصلاح الإقتصادي.. والدولة عملت على تحسين بيئة الإستثمار والأعمال وتطوير الأطر التشريعية المنظمة لها”.

وتابع أن البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية أثبت أن الشراكة بين الجانبين أداة فاعلة لصنع السياسات الإقتصادية، لافتا إلى أن مصر ستواصل التعاون مع منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، حيث أسهم البرنامج فى تحقيق تقدم ملحوظ فى مختل المجالات".

وقال: “تحرص مصر على المشاركة الفعالة فى مختلف المبادرات والجهود ونؤكد إعتزامنا بتولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة المظزمة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، وهو ما يعزز من دورها فى نقل الخبرات ودعم الإستقرار الإقتصادي لدول المنطقة”.