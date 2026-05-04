اقتصاد

هام لموظفي المالية.. تفاصيل إجازة عيد العمال 2026 في مصر

وزارة المالية
وزارة المالية
محمد يحيي

يستعد الموظفون في وزارة المالية بعد 3 أيام من الآن، في تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي والخاص بتطبيق إجازة عيد العمال 2026.

تفاصيل الإجازة لوزارة المالية

بموجب قرارات الحكومة والتي تتضمن منح الموظفين إجازة عيد العمال للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة اعتبارًا من يوم الخميس المقبل.

وزارة المالية

الفئات المستحقة للإجازة في وزارة المالية

من المقرر أن يتم منح العاملين بعدد من الجهات والهيئات والمصالح التابعة لوزارة المالية بمختلف الإدارات والقطاعات والتي تتضمن :

  • ديوان عام الوزارة 
  • مصلحة الضرائب المصرية
  • مصلحة الجمارك المصرية
  • مصلحة الضرائب العقارية
  • هيئة الخدمات الحكومية
  • وحدة تكافوء الفرص 
  • الشركة المصرية للتصكيك السيادي
  • مصلحة الخزانة العامة وسك العملة

موعد تطبيق الإجازة

تبدأ إجازة عيد العمال في وزارة المالية اعتبارا من الخميس القادم ولمدة 4 أيام متصلة تنتهي يوم الإثنين الموافق 12 من مايو المقبل.

وزير المالية

الأحد عمل من المنزل في وزارة المالية

بموجب تقرير صادر عن رئاسة مجلس الوزراء والذي كشف عن عمل الموظفين بالحكومة بمختلف الوزارات والهيئات الحكومية من المنزل كل يوم أحد أسبوعيا باستثناء الجهات الخدمية والتي تتعامل مع الجمهور.

رابط مباشر للتقديم.. البنك المركزي يعلن عن وظائف جديدة

الإجازة في البنوك

واعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق عن تعطيل العمل في البنوك المصرية البالغ عددها 36 بنكًأ حكومياً و خاصًأ؛ اعتباراً الخميس 7 مايو المقبل.

قال البنك المركزي المصري إنه من المقرر تعطيل في البنوك بمناسبة الإحتفال بذكري عيد العمال.

وأوضح البنك المركزي إنه سيستأنف عمله يوم الأحد من الأسبوع التالي.

3 أيام إجازة في البنوك

وبموجب تعليمات البنك المركزي والتي تتضمن منح العاملين في البنوك 3 أيام إجازة تتضمن يومي الراحة الأسبوعية المقررة كل جمعة وسبت أسبوعيا.

