الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الصناعات الغذائية تواصل النمو خلال الربع الأول من 2026 وتحقق صادرات بقيمة 1.681 مليار دولار

ولاء عبد الكريم

واصل قطاع الصناعات الغذائية المصرية تحقيق أداء إيجابي خلال الربع الأول من عام 2026، في ظل ظروف إقليمية ودولية معقدة، مدفوعة بمرونة القطاع وقدرته على التكيف مع التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية، إلى جانب تأثيرات الحرب الأمريكية الإيرانية على الاقتصاد العالمي.
 

نمو الصادرات إلى 1.681 مليار دولار
 

سجلت صادرات الصناعات الغذائية نحو 1.681 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، مقابل 1.641 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025، محققة نموًا بنسبة 2.5% بقيمة زيادة بلغت 41 مليون دولار، بما يعكس استمرار القدرة التنافسية للمنتج الغذائي المصري في الأسواق الخارجية.
 

الاتحاد الأوروبي وأمريكا يقودان النمو
 

شهدت الصادرات المصرية نموًا قويًا في عدد من الأسواق الرئيسية، حيث ارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 11.3% لتصل إلى 359 مليون دولار، كما سجلت الولايات المتحدة الأمريكية نموًا بنسبة 32.4% لتصل إلى 125 مليون دولار، مدفوعة بزيادة الطلب على المنتجات الغذائية ذات القيمة المضافة.
 

تباين الأداء الشهري للصادرات
 

سجل شهر يناير صادرات بقيمة 531 مليون دولار، بينما ارتفعت في فبراير إلى 601 مليون دولار محققة نموًا بنسبة 12.8%، في حين شهد مارس تراجعًا نسبيًا لتبلغ الصادرات 550 مليون دولار بانخفاض 4.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
 

الدول العربية في الصدارة
 

جاءت الدول العربية في المركز الأول بقيمة 790 مليون دولار تمثل 47% من إجمالي الصادرات، رغم تراجعها بنسبة 5%، تلتها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 21%، ثم الولايات المتحدة بنسبة 8%، فيما سجلت باقي الأسواق الدولية 18% من إجمالي الصادرات.
 

أداء قوي لعدد من الأسواق
 

واصلت المملكة العربية السعودية تصدر الأسواق المستوردة بقيمة 150 مليون دولار ونمو 15%، تلتها الولايات المتحدة، ثم البرازيل والمغرب، بينما سجلت كازاخستان والصين وبريطانيا معدلات نمو مرتفعة، في حين تراجعت بعض الأسواق مثل لبنان والسودان وليبيا.
 

الفراولة المجمدة تتصدر الصادرات
 

تصدرت الفراولة المجمدة قائمة السلع الغذائية المصدرة بقيمة 202 مليون دولار، تلتها مركزات المشروبات الغازية، ثم الشيكولاتة التي سجلت أعلى معدل نمو بنسبة 109%، إلى جانب نمو ملحوظ في البطاطس المجمدة والزيتون المخلل والمنتجات المصنعة.
 

تراجع بعض السلع الأساسية
 

سجلت بعض السلع تراجعًا ملحوظًا مثل الدقيق والسكر والخضروات المجمدة، نتيجة عوامل تنظيمية وسوقية، بينما واصلت سلع أخرى أداءً متباينًا بين النمو والاستقرار مثل العصائر والمكرونة والخمائر.
 

تحول هيكلي في الصادرات
 

أكدت المؤشرات استمرار التحول التدريجي في هيكل الصادرات نحو المنتجات الغذائية ذات القيمة المضافة الأعلى، بما يعزز من تنافسية الصادرات المصرية عالميًا ويدعم خطط التوسع في أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة.

