من الاثنين إلى الجمعة.. موعد تحسن حالة الطقس

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
رشا عوني

تشهد حالة الطقس تقلبات جوية واضحة خلال اليومين الماضيين نتيجة تقلبات فصل الربيع، حيث هناك فرص لسقوط الأمطار مع نشاط قوي للرياح وعودة الأجواء الباردة ليلا.

وتأتي هذه الأجواء نتيجة استمرار تأثر البلاد بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا، والتي تعمل على خفض درجات الحرارة بشكل تدريجي، خاصة على المناطق الشمالية والوجه البحري.
 

حالة الطقس اليوم الإثنين 4 مايو

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، بينما يكون مائلًا للحرارة إلى حار خلال ساعات النهار على معظم المناطق، ومعتدلًا على السواحل الشمالية، قبل أن يميل للبرودة مجددًا خلال فترات الليل. 

وتشهد البلاد تكون شبورة مائية في الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

فرص سقوط الأمطار

 كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع احتمالية ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى،  وتنشط الرياح بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة جنوبًا، مع اضطراب في الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار.


حالة الطقس غداً وحتى الجمعة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بياناً تفصيلياً بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الاثنين 4 مايو وحتى الجمعة 08 مايو 2026، حيث أكدت الهيئة استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع سيادة طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر وفي ساعات الليل، بينما يكون مائلاً للحرارة نهاراً على أغلب المناطق، وحاراً على جنوب الصعيد.

موعد تحسن حالة الطقس

 كما نوهت الأرصاد عن استمرار نشاط الرياح من يوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع يوم الجمعة على معظم أنحاء الجمهورية.

ومن المتوقع أن تبدأ حالة الطقس في التحسن بدءاً من يوم السبت المقبل، بعد اسبوع من التقلبات الجوية والرياح النشطة نتيجة الكتلة الهوائية الأوروبية.

استمرار انخفاض درجات الحرارة 

كشفت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن تطورات ومستجدات حالة الطقس وموعد انتهاء موجة التقلبات الجوية، وذلك بعد شعور المواطنين أن هذا الأسبوع به ارتفاعات في درجات الحرارة والأسبوع الذي يأتي بعده يكون منخفض الحرارة.

الأرصاد الجوية

وأكدت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية أننا في فصل الربيع الذي يشهد تقلبات جوية، وأن هذه التقلبات تكون سريعة، وأن الجميع شاهد الارتفاعات في درجات الحرارة خلال الأسبوع الماضي، وتجاوزها 30 درجة ووصولها إلى 40 درجة في بعض المحافظات.

أمطار
وأضافت خلال لقاء من داخل هيئة الارصاد، عرض ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن البلاد خلال هذه الفترة عادت فيها درجات الحرارة إلى الانخفاض، وأن الجميع عاد خلال هذه الفترة إلى ارتداء الملابس الشتوية، أو على الأقل ارتداء جاكت.

ارتفاع درجات الحرارة الأسبوع المقبل 
 

وأشارت إلى أن درجات الحرارة في القاهرة خلال الأيام الحالية تسجل بين 24 و25 درجة، وأنه خلال الأسبوع المقبل ستكون هناك ارتفاعات جديدة في درجات الحرارة، ولذلك على الجميع توخي الحذر ومتابعة الحالة الجوية بشكل مستمر.


ولفتت إلى أن بعض المحافظات، منها مطروح والإسكندرية، شهدت بعض الأمطار، وأن هناك محافظات أخرى ستشهد رياحًا محمّلة ببعض الأتربة، وأن بعض محافظات جنوب البلاد تتأثر بالرمال والأتربة.

