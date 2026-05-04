بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟
رنا عصمت

الحمص عنصر غذائي مميز بفضل تكلفته المنخفضة وتعدد استخداماته وقيمته الغذائية العالية، وهو من الأطباق الشامية الشهيرة ويدخل في العديد من الوصفات.

 10 فوائد صحية للحمص:

1-غني بالعناصر الغذائية:

يحتوي الحمص على كمية معتدلة من السعرات الحرارية ، إلى جانب العديد من الفيتامينات والمعادن، وهو أيضًا مصدر جيد للألياف والبروتين.

2-يساعد في الشعور بالشبع:

نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين والألياف، يمكن أن يساعد الحمص في الشعور بالامتلاء لفترة أطول، ولذلك فهو اختيار جيد لوجبة السحور.

3-مصدر ممتاز للبروتين النباتي:

يوفر الحمص كمية جيدة من البروتين، مما يعزز صحة العظام ويساهم في إدارة الوزن، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا.

4-يدعم التحكم في نسبة السكر في الدم:

يتميز الحمص بمؤشر جلايسيمي منخفض، بالإضافة إلى احتوائه على الألياف والبروتين، مما يساعد في تنظيم مستويات سكر الدم.

5-يعزز صحة الجهاز الهضمى:

نظرًا لغناه بالألياف، يدعم الحمص صحة الجهاز الهضمي من خلال تعزيز حركة الأمعاء وزيادة عدد البكتيريا النافعة في الأمعاء.

6-قد يقي من بعض الأمراض المزمنة:

يساهم الحمص في تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب، والسرطان، والسكري من النوع الثاني.

7-يدعم صحة الدماغ:

يحتوي الحمص على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الدماغ، بما في ذلك الكولين والمغنيسيوم والسيلينيوم والزنك.

8-يساعد في الوقاية من نقص الحديد:

يُعد الحمص مصدرًا جيدًا للحديد، مما يساعد في تقليل خطر الإصابة بنقص الحديد وفقر الدم.

9-سهل الإضافة إلى النظام الغذائي:

يتميز الحمص بطعمه اللذيذ وقابليته للاستخدام في العديد من الوصفات، حيث يُعد المكون الأساسي في الحمص بالطحينة، كما يمكن استخدامه كبديل للحوم بفضل محتواه العالي من البروتين.

10-خيار اقتصادي وصحي:

يُعتبر الحمص من الأطعمة المتاحة بأسعار معقولة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للحصول على فوائد غذائية كبيرة دون تكلفة مرتفعة.

