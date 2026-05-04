​جنايات طور سيناء تقضي بالسجن المشدد 7 سنوات لمدان باختطاف طفلة والتعدي عليها

ايمن محمد

​قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات على عاطل؛ لاتهامه باختطاف طفلة وهتك عرضها بالقوة وتحت وطأة التهديد.

​صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين: محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد عزت، وكيل النيابة، وسكرتارية كل من محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

​ملابسات الواقعة

​تُشير أوراق القضية إلى أن أحداث الواقعة تعود إلى الثالث والعشرين من سبتمبر لعام 2017؛ حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من مواطن يفيد باختطاف نجلته البالغة من العمر 9 سنوات، وذلك أثناء توجهها إلى أحد الدروس بشارع المنشية أمام مسجد "أنصار السنة".

​وكشفت التحقيقات أن المتهم استدرج الطفلة بـحيلة خادعة، مدعيًا أنه صديق لوالدها، ثم أجبرها تحت تهديد سلاح أبيض على استقلال سيارة "ربع نقل"، واقتادها إلى منطقة خالية؛ حيث اعتدى عليها وهتك عرضها، قبل أن يعيدها ويتركها قرب منزلها في حالة انهيار تام ويفر هاربًا.

​التحريات وقرار المحكمة

​عقب البلاغ، تم تشكيل فريق بحث موسع وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، وأسفرت الجهود عن تحديد هوية المتهم، المقيم بمنطقة "العرايشية" بمدينة أبورديس، والذي ظل متواريًا عن الأنظار لفترة طويلة.

​وبناءً على المحضر رقم 2976 لسنة 2017 جنح طور سيناء، وجهت جهات التحقيق للمتهم عدة اتهامات جنائية، شملت: خطف طفلة بالطريق العام، وهتك عرضها بالقوة، وإشهار سلاح أبيض، وبث الرعب في نفس المجني عليها.

​يُذكر أن القضية قد أُحيلت إلى محكمة الجنايات التي أصدرت في وقت سابق حكمًا غيابيًا بحق المتهم بالسجن المشدد 15 عامًا، وفور إلقاء القبض عليه، اتُخذت الإجراءات القانونية لإعادة إجراءات محاكمته، لتصدر المحكمة حكمها الحضوري المتقدم بالسجن المشدد 7 سنوات، ليُسدل بذلك الستار على القضية.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟
طريقة عمل سلطة البنجر
بعد وفاه شخصين.. أعراض و اسباب و الوقاية من فيروس هانتا
الجوافة لها فوائد و أضرار لا تعلمها
