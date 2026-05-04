كامل الباشا يكشف لـ صدى البلد تفاصيل دوره في أسد

كشف الفنان الفلسطيني العالمي كامل الباشا عن تفاصيل فيلمه الجديد" أسد"، والذي يجسد ضمن أحداثه دور نخاس يشتري ويبيع العبيد.

وقال الباشا في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري: الفيلم استغرق تصويره عاما، ولكن بشكل غير متصل، حيث كنا نصور بضعة أيام ثم نتوقف لفترة، ونستأنف بعدها التصوير.

أحدث أعمال الفنان كامل الباشا مسلسل صحاب الأرض، والذي عرض خلال شهر رمضان 2026.

ويأتي مسلسل «صحاب الأرض» كعمل درامي توثيقي، يسعى إلى فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وإبراز صمود الشعب الفلسطيني، والدور المصري في دعم القضية وإفشال مخططات التهجير.

المسلسل بطولة إياد نصار، منة شلبي، كامل الباشا، عصام السقا، تارا عبود، ريم رأفت، آدم البكري، سارة يوسف، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمار صبري، وإخراج بيتر ميمي.