الإنسانية في أبهى صورها.. صيدلي ينقذ حياة صغيرة تعرضت للاختناق بالمحلة.. صور وفيديو

شهدت قرية منشأة الأمراء التابعة لمركز المحلة في محافظة الغربية واقعة نجاح الدكتور يحيي حامد عبد ربه صيدلي في إنقاذ حياة طفلة صغيرة عقب تعرضها للاختناق فجأة حال تواجدها برفقه والدتها وإجراءه الإسعافات أولية لإخراج جزء ابتلعته أثناء لهوها الأمر الذي دفع أسرته إلى شكره علي دوره الإنساني.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر تداولوا مقطع فيديو مصور عبر كاميرات المراقبة الواقعة حال تعرض الصغيرة لوعكه صحية كادت أن تطيح بحياتها لولاد تدخل العناية الإلهية وتمكن الطبيب الصيدلي من إنقاذ حياتها.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشهامة وعمل الصيدلي وإصراره علي التحرك الطبي وإنقاذه لحياة الطفلة في لحظات عابرة وموجعه لأفراد الأسرة.

من جانبه أكد الدكتور يحيي حامد عبد ربه صيدلي الواقعة أنه سعي في إنقاذ حياة طفلة صغيرة لافتا بقوله “أن قطعه حلوي تسببت في انسداد مجري التنفس وبدأت في التعامل معها وأجريت مناورة كإسعافات أولية لإنقاذ حياة طفله صغيرة ”.

وأشار الطبيب الصيدلي “الحمد لله جعلنا في سبب إنقاذ حياة طفله صغيرة متمنياً دوام الصحة والعافية وربنا ينجيها ”.

الجدير بالذكر أن حالة من السعادة والفرحة بين صفوف الأسر والعائلات بذات القرية عقب شيوع نبأ إنقاذ حياة الطفلة متمنين الشفاء العاجل لها مستقبلا.