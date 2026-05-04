قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أتمنى الموت لـ التقي بمن اشتقت إليهم.. شاهد كلمات مؤثرة لـ هاني شاكر قبل وفاته
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: الاعتداءات الإيرانية تمثل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن
تحذير للطلاب.. 8 أمور يحذر ارتكابها خلال التواجد في الجامعة
أبطال أوروبا.. هل تتكرر ملحمة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان في أليانز أربنا
رئيس الوزراء يفتتح مركز الخدمات الضريبية المميزة.. غدا
النقض رفضت الطعن.. القصة الكاملة لـ حبس فتوح الزمالك في حادث العلمين
مصادر.. محمود ناجي حكمًا لـ مباراة الأهلي وانبي غدا في بطولة الدوري
الإنسانية في أبهى صورها.. صيدلي ينقذ حياة صغيرة تعرضت للاختناق بالمحلة.. صور وفيديو
وسط المحيط الأطلسي .. وفيات وإصابات بسبب مرض غامض على متن سفينة سياحية
طعن على المنشطات.. حسم مصير رمضان صبحي في وادا وكاس اليوم
مسؤول أمريكي: إيران اختلقت قصة الهجوم على السفينة
مدير البيئة بـ(OECD): مصر تحقق تقدمًا بيئيًا ملموسًا والهيدروجين الأخضر فرصة واعدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وسط المحيط الأطلسي .. وفيات وإصابات بسبب مرض غامض على متن سفينة سياحية

السفينة MV Hondius
السفينة MV Hondius
فرناس حفظي

تحولت رحلة سياحية هادئة في عرض بحر مفتوح لا يحده سوى الأفق إلى حالة طبية غامضة أثارت القلق، وعلى متن سفينة تبحر في المحيط الأطلسي، بدأ مرض غير مألوف في الانتشار بين الركاب، قبل أن تتسارع التطورات مع تسجيل وفيات وإصابات خطيرة، لتنقلب الرحلة إلى أزمة غير متوقعة في قلب البحر.

توفي ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون بحالات خطيرة على متن سفينة سياحية تحمل اسم MV Hondius، بعد انتشار مرض فيروسي يُشتبه في أنه مرتبط بفيروسات تنتقل عبر القوارض.


ووفقا للتقارير الطبية الأولية، ظهرت الأعراض على عدد من الركاب وأفراد الطاقم خلال رحلة السفينة التي انطلقت من الأرجنتين قبل عدة أسابيع، وتوقفت في عدد من الموانئ قبل أن ترسو قرب سواحل غرب أفريقيا، وتشير المعطيات إلى تسجيل عدة إصابات مؤكدة، بينها حالات وفاة وحالة حرجة تخضع للعلاج في جنوب أفريقيا.


وتعمل فرق طبية ومنظمة الصحة العالمية على تحديد السلالة الدقيقة للفيروس، في ظل ترجيحات تشير إلى احتمال ارتباطه بنوع نادر من الفيروسات التي قد تنتقل عبر ملامسة فضلات القوارض أو استنشاق جزيئات ملوثة في أماكن مغلقة.


كما أُبقي على عدد من الركاب وأفراد الطاقم على متن السفينة تحت المراقبة، مع منعهم من مغادرتها لحين استكمال الفحوصات والإجراءات الصحية.


وتشير مصادر طبية إلى أن الفيروسات من هذه الفئة غالبا ما تكون نادرة الانتشار عالميا، لكن خطورتها تكمن في شدة الأعراض واحتمال تطور مضاعفات تنفسية حادة في بعض الحالات.

رحلة سياحية المحيط الأطلسي مرض فيروسي القوارض الأرجنتين جنوب أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

صورة تعبيرية

بعد وفاة 3 أشخاص.. ما هو فيروس "هانتا" وما هي أعراضه؟

الدواجن

نزلت 12 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

هاتولي أم رجل مكسورة.. واقعة إهانة جديدة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

هاتولي أم رجل مكسورة.. أزمة "رغيفين عيش وكيس فول" تعيد فتح ملف إهانة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

الشاب المتوفى

تباع السيارة النقل.. ننشر صورة ضحية تصادم الطريق الأوسطي والسائق بحالة خطرة

الذهب

بعد زيادة سعر الفائدة.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 4 مايو

النائب عبد المنعم إمام

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

وزير التربية والتعليم

قرارات حاسمة بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 في المدارس| ماذا أعلنت التعليم؟

ترشيحاتنا

خلية النحل بالجبنة

طريقة عمل خلية النحل بالجبنة.. شهية ولذيذة

فتاة كفيفة تستغيث بعد طردها من العمل تعسفي

بعد طردها من العمل.. فتاة كفيفة تستغيث: احتاج إلى وظيفة والإعاقة لا تمنع الإنسان

أصالة

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان أصالة.. ماذا قال؟

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟

طريقة عمل سلطة البنجر

طريقة عمل سلطة البنجر
طريقة عمل سلطة البنجر
طريقة عمل سلطة البنجر

بعد وفاه 3 أشخاص.. أعراض وأسباب والوقاية من فيروس هانتا

بعد وفاه شخصين.. أعراض و اسباب و الوقاية من فيروس هانتا
بعد وفاه شخصين.. أعراض و اسباب و الوقاية من فيروس هانتا
بعد وفاه شخصين.. أعراض و اسباب و الوقاية من فيروس هانتا

تقوي المناعة .. فوائد وأضرار الجوافة

الجوافة لها فوائد و أضرار لا تعلمها
الجوافة لها فوائد و أضرار لا تعلمها
الجوافة لها فوائد و أضرار لا تعلمها

فيديو

صورة من زياوة وزير الدفاع

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد