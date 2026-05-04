قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية: استهداف ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز تهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة
وزيرة الشئون الاجتماعية اللبنانية: المساعدات الإنسانية من مصر تخفف من معاناة النازحين
نتيجة مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم 2026.. الرابط الرسمي هنا
محافظ الجيزة يبحث سبل دعم مصانع الطوب بالصف وتيسير في إجراءات التقنين
خسارة 300 جنيه في الجنيه الذهب.. هل يستمر تراجع أسعار الذهب في مصر ؟
الشتاء راجع تاني.. الأرصاد تفجر مفاجأة مدوية عن طقس الأيام المقبلة
حكام مباريات الزمالك وبيراميدز والأهلي غدا في الجولة قبل الأخيرة من الدوري
رئيس هيئة التأمينات: نظام المعاشات سيعاني عجزا بحلول 2036 في هذه الحالة
فيروس هانتا يثير قلق العالم بعد وفاة 3 أشخاص| الأعراض وطرق العدوى
نائب رئيس الوزراء يبحث مع السفير البريطاني تعزيز التعاون في الاستثمار والتعليم والطاقة
واقعة صادمة.. نيمار يصفع نجل أسطورة البرازيل على وجهه
ترامب يعلن عن مشروع الحرية لتأمين عبور السفن في مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| إنفينيتي QX65 موديل 2027

إنفينيتي QX65 موديل 2027
إنفينيتي QX65 موديل 2027
إبراهيم القادري

كشفت شركة إنفينيتي عن طرازها الجديد إنفينيتي QX65 موديل 2027، وتنتمي QX65 لفئة السيارات الـ SUV  الرياضية متعددة الاستخدامات الكوبيه، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

 إنفينيتي QX65 موديل 2027

تعتمد إنفينيتي QX65 موديل 2027 على نفس منصة وشاسيه شقيقتها QX60، وتتشارك معها في لغة التصميم والمحرك .

مواصفات إنفينيتي QX65 موديل 2027

 إنفينيتي QX65 موديل 2027

زودت سيارة إنفينيتي QX65 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، سقف مائل بحدة نحو الخلف وذلك يمنحها حضور رياضي ينافس لكزس RX وبي إم دبليو X6، وضحت QX65 بالصف الثالث من المقاعد لتصبح سيارة SUV كوبيه بصفين من المقاعد فقط، وبها مساحة تخزين أقل في الصندوق الخلفي لصالح الشكل الخارجي، وتم إعادة إحياء شعار Red Sport، وبها نظام تعليق رياضي، وبها أداء أكثر استجابة .

محرك إنفينيتي QX65 موديل 2027

 إنفينيتي QX65 موديل 2027

تحصل سيارة إنفينيتي QX65 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 268 حصان، وعزم دوران 387 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ إنفينيتي QX65 موديل 2027

 إنفينيتي QX65 موديل 2027

تمتلك سيارة إنفينيتي QX65 موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام ProPILOT Assist، وبها نظام الرؤية المحيطية الذكي ثلاثي الأبعاد، وبها نظام رادار أمامي متطور، ومساعد الحفاظ على المسار، وتنبيه النقاط العمياء، ومرآة الرؤية الخلفية الذكية، وبها نظام دفع رباعي ذكي (AWD) .

سعر إنفينيتي QX65 موديل 2027

 إنفينيتي QX65 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة إنفينيتي QX65 موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 194 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة إنفينيتي QX65 موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 202 ألف ريال سعودي .

شركة إنفينيتي السيارات الـ SUV الرياضية الرياضية متعددة الاستخدامات مواصفات إنفينيتي QX65 إنفينيتي QX65 موديل 2027 QX65 موديل 2027 محرك إنفينيتي QX65 وسائل الأمان بـ إنفينيتي QX65 موديل 2027 سعر إنفينيتي QX65 موديل 2027

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

صورة تعبيرية

بعد وفاة 3 أشخاص.. ما هو فيروس "هانتا" وما هي أعراضه؟

هاتولي أم رجل مكسورة.. واقعة إهانة جديدة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

هاتولي أم رجل مكسورة.. أزمة "رغيفين عيش وكيس فول" تعيد فتح ملف إهانة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

النائب عبد المنعم إمام

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

الشاب المتوفى

تباع السيارة النقل.. ننشر صورة ضحية تصادم الطريق الأوسطي والسائق بحالة خطرة

الذهب

بعد زيادة سعر الفائدة.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 4 مايو

وزير التربية والتعليم

قرارات حاسمة بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 في المدارس| ماذا أعلنت التعليم؟

اسعار الفراخ اليوم

كيلو البانيه بـ 230 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين 4 مايو

ترشيحاتنا

لقاء الخميسي

بدون مكياج.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة عفوية

نجوى فؤاد

تحسن في الحركة.. نجوى فؤاد تكشف تطورات حالتها الصحية

آيه سماحة

بدأت تصوير "الأمير" وتستعد لعرض "الكلام على إيه".. آية سماحة تواصل نشاطها الفني

بالصور

حلوى اقتصادية بمكونات موجودة في كل بيت.. طعم رائع بأقل تكلفة

حلوى اقتصادية بمكونات موجودة في كل بيت.. طعم رائع بأقل تكلفة
حلوى اقتصادية بمكونات موجودة في كل بيت.. طعم رائع بأقل تكلفة
حلوى اقتصادية بمكونات موجودة في كل بيت.. طعم رائع بأقل تكلفة

ليلة رقص معاصر يختتم فعالياته بالقاهرة و يستعد للإسكندرية

مهرجان “ليلة رقص معاصر”
مهرجان “ليلة رقص معاصر”
مهرجان “ليلة رقص معاصر”

ريب آي ستيك بالمطاعم في بيتك مع الصوص مع الخضار السوتيه

ريب آي ستيك بالمطاعم في بيتك مع الصوص مع الخضار السوتيه
ريب آي ستيك بالمطاعم في بيتك مع الصوص مع الخضار السوتيه
ريب آي ستيك بالمطاعم في بيتك مع الصوص مع الخضار السوتيه

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟

فيديو

صورة من زياوة وزير الدفاع

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد