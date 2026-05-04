شاهد| إنفينيتي QX65 موديل 2027

كشفت شركة إنفينيتي عن طرازها الجديد إنفينيتي QX65 موديل 2027، وتنتمي QX65 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الكوبيه، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

تعتمد إنفينيتي QX65 موديل 2027 على نفس منصة وشاسيه شقيقتها QX60، وتتشارك معها في لغة التصميم والمحرك .

مواصفات إنفينيتي QX65 موديل 2027

زودت سيارة إنفينيتي QX65 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، سقف مائل بحدة نحو الخلف وذلك يمنحها حضور رياضي ينافس لكزس RX وبي إم دبليو X6، وضحت QX65 بالصف الثالث من المقاعد لتصبح سيارة SUV كوبيه بصفين من المقاعد فقط، وبها مساحة تخزين أقل في الصندوق الخلفي لصالح الشكل الخارجي، وتم إعادة إحياء شعار Red Sport، وبها نظام تعليق رياضي، وبها أداء أكثر استجابة .

محرك إنفينيتي QX65 موديل 2027

تحصل سيارة إنفينيتي QX65 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 268 حصان، وعزم دوران 387 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ إنفينيتي QX65 موديل 2027

تمتلك سيارة إنفينيتي QX65 موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام ProPILOT Assist، وبها نظام الرؤية المحيطية الذكي ثلاثي الأبعاد، وبها نظام رادار أمامي متطور، ومساعد الحفاظ على المسار، وتنبيه النقاط العمياء، ومرآة الرؤية الخلفية الذكية، وبها نظام دفع رباعي ذكي (AWD) .

سعر إنفينيتي QX65 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة إنفينيتي QX65 موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 194 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة إنفينيتي QX65 موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 202 ألف ريال سعودي .