قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد انتهاء التعاملات.. سعر العملات العربية في البنوك مساء اليوم.. اعرف سعر الريال والدينار الكويتي وصل كام
مسئول أمريكي: الاقتصاد الإيراني على وشك الانهيار.. ونأمل في إعادة فتح مضيق هرمز قريبا
لحظة انهيار حمدي الميرغني بعزاء والده في السويس
مصطفى بكري يشن هجوما حادا على داليا زيادة ويتهمها بالخيانة والتطاول على الدولة
الطقس غدا .. برد بالليل وحرارة بالنهار
جحود مؤلم .. القصة الكاملة لـ مٌسن الفيوم عم طارق زيدان بعد وفاته اليوم
وزير الدفاغ الأمريكي : لا نحتاج إلى موافقة الكونجرس على صلاحيات الحرب ضد إيران
اعرف هتقبض كام .. موعد صرف معاشات مايو 2026 بعد قرار التأمينات الجديد
تعديلات جديدة على قوانين كأس العالم 2026.. ماذا ينتظر منتخب مصر؟
تركي آل الشيخ يكشف كواليس الأمير .. انطلاق التصوير بمشاركة أحمد عز وفريق عالمي
اتحاد الكرة : لا صحة لمخاطبة الفيفا بشأن إلغاء الهبوط .. والخطاب المتداول غير صحيح
سمير فرج: قوة الجيش المصري تثير قلق إسرائيل.. والسلام لا يُحمى إلا بقدرة عسكرية رادعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مقالات

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

لا تبدأ الحكاية من طبقٍ موضوع على مائدة، بل من فكرةٍ تتسلل بهدوء إلى عقل الإنسان، وتعيد تشكيل نظرته لما يضعه في فمه، وما يسمح له أن يعبر إلى جسده. فكرة تقول له إن ما اعتاده لسنوات قد لا يكون كما ظن، وإن ما كان يراه ترفًا أو رفاهية قد يكون في الحقيقة ضرورة مؤجلة.

هكذا يقترب "نظام الطيبات" من الإنسان… لا كقائمة طعام فقط، بل كإعادة تعريف كاملة لمعنى الأكل، ولمساحة السيطرة التي يملكها الفرد على صحته. هو لا يكتفي بأن يقترح بدائل، بل يعيد ترتيب العلاقة نفسها بين الإنسان وطعامه، كأنه يطلب منه أن يعيد النظر في ذاكرته الغذائية، في عاداته، وفي المسلمات التي لم يجرؤ على مساءلتها.

في أحد جوانبه، يحمل هذا النظام دعوة تبدو عقلانية: العودة إلى البسيط، إلى الطبيعي، إلى ما لم تعبث به المصانع كثيرًا. وهو طرح يجد صدى واسعًا في عالم فقد ثقته تدريجيًا في كل ما هو معلب وسريع. كثيرون وجدوا في هذه الدعوة نوعًا من الطمأنينة، كأنهم أخيرًا يملكون مفتاحًا يعيدهم إلى نقطة أكثر صفاءً في علاقتهم بأجسادهم.

لكن هذه الصورة، على هدوئها، ليست كاملة.

لأن أي فكرة، مهما بدت نقية، تحمل داخلها احتمالات متعددة… بعضها نافع، وبعضها قد يتحول إلى عبء إذا خرج عن حدوده الطبيعية. ونظام الطيبات ليس استثناءً من هذه القاعدة.

من أبرز ما يحسب لهذا النظام أنه أجبر كثيرين على التوقف وإعادة التفكير. فجأة، لم يعد كل ما كان مألوفًا يُؤخذ كأمر مسلم به. مشروبات كانت تُستهلك يوميًا دون تساؤل، أطعمة كانت جزءًا ثابتًا من المائدة، عادات غذائية انتقلت عبر أجيال دون مراجعة… كلها أصبحت محل نظر جديد.

وهنا تكمن إحدى أهم نقاط قوته: أنه لم يقدّم مجرد بدائل، بل أعاد فتح ملف الثقافة الغذائية نفسها. جعل الإنسان يسأل: لماذا أتناول هذا؟ هل أحتاجه فعلًا؟ هل هو مفيد كما كنت أعتقد، أم أنني فقط ورثت هذه الفكرة دون تمحيص؟

في هذا السياق، لا يمكن إنكار أن النظام قد أعاد الاعتبار لبعض الأطعمة التي همّشناها، وأعاد ترتيب أولوياتنا الغذائية بشكل جعل البعض أكثر وعيًا، وأكثر اتصالًا باحتياجات أجسادهم.

لكن، وفي الجانب الآخر من الصورة، تظهر منطقة أكثر حساسية… منطقة لا تحتمل التبسيط أو الترويج غير المنضبط.

بعض الخطابات المرتبطة بنظام الطيبات لم تتوقف عند حدود تحسين نمط الحياة، بل امتدت في حالات معينة إلى التشكيك في جدوى العلاجات الطبية، أو الدعوة غير المباشرة إلى الاستغناء عنها. هنا يتحول النظام من خيار غذائي إلى مساحة خطرة، خاصة مع الأمراض المزمنة التي لا تحتمل التجربة أو الاجتهاد الفردي.

فكرة أن الطعام وحده قادر على أن يحل محل العلاج قد تبدو مغرية، لكنها قد تحمل ثمنًا باهظًا. هناك أجساد تعتمد في استقرارها على توازن دقيق بين الدواء والغذاء، وأي اختلال في هذا التوازن قد يؤدي إلى نتائج لا يمكن التراجع عنها بسهولة.

وهنا يجب أن يكون الخط الفاصل واضحًا: تحسين جودة الغذاء شيء، واستبدال العلاج الطبي شيء آخر تمامًا. الأول مجال واسع للتجربة والتطوير، أما الثاني فمساحة يجب أن تُدار بحذر شديد، وتحت إشراف علمي، لا تحت تأثير تجارب فردية أو قصص ملهمة غير مكتملة التفاصيل.

المشكلة لا تكمن دائمًا في النظام ذاته، بل في الطريقة التي يُفهم ويُطبّق بها. فبعض المتابعين لا يتعاملون معه كخيار مرن، بل كحقيقة مطلقة، وكأن أي خروج عنه هو تراجع أو خطأ. هذا التحول من “اختيار” إلى “التزام صارم” قد يخلق ضغطًا نفسيًا لا يقل قسوة عن العادات الغذائية غير الصحية.

ومع تصاعد دور وسائل التواصل، لم يعد النظام مجرد تجربة شخصية، بل أصبح نموذجًا يُعرض يوميًا بصور مثالية، بنتائج سريعة، وبقصص نجاح جذابة. هذه الصورة، رغم إلهامها، قد تحمل قدرًا من الانتقائية. فهي تُظهر ما نجح، وتغفل ما تعثر، وتقدم النتيجة دون الرحلة الكاملة.

وهنا يجد بعض الناس أنفسهم في سباق غير معلن… سباق مع صورة لا تعكس بالضرورة واقعهم. يحاولون تقليد نمط قد لا يناسب ظروفهم، أو قدراتهم، أو حتى احتياجاتهم الصحية. ومع أول تعثر، يتحول الحماس إلى إحباط، والشعور بالتحسن إلى شعور بالفشل.

في المقابل، هناك من تعامل مع النظام بمرونة، فاستفاد منه دون أن يقع تحت ضغطه. أخذ منه ما يناسبه، وترك ما لا يتماشى مع حياته. لم يحوّله إلى معيار يقيس به نفسه، بل إلى أداة يطور بها اختياراته.

وهنا تبرز الفكرة الأهم: ليس المطلوب أن نكون مع النظام أو ضده، بل أن نكون مع أنفسنا. أن نفهم احتياجاتنا، وأن نميز بين ما يصلح لنا وما لا يصلح، دون أن نُسلم قراراتنا بالكامل لأي نموذج جاهز.

الطعام، في جوهره، ليس معادلة حسابية فقط، بل تجربة إنسانية مركبة. فيه جانب صحي، نعم، لكنه أيضًا يحمل بعدًا نفسيًا واجتماعيًا. هو جزء من الذاكرة، من العلاقات، من تفاصيل الحياة اليومية. أي نظام يتجاهل هذا التعقيد قد ينجح في جانب، ويخسر في آخر.

نظام الطيبات، بهذا المعنى، يمكن أن يكون بداية جيدة لإعادة النظر، لكنه لا يجب أن يتحول إلى نهاية مغلقة. يمكن أن يكون دعوة للوعي، لا أداة للضغط. يمكن أن يفتح بابًا للتغيير، دون أن يغلق أبواب التوازن.

وفي المساحة الفاصلة بين القناعة والانتقاد، تتشكل الرؤية الأكثر نضجًا. رؤية تعترف بأن في النظام جوانب تستحق التقدير، وأخرى تستدعي الحذر. رؤية لا تنساق خلف الترويج، ولا ترفض بدافع الشك، بل تحاول أن تفهم قبل أن تحكم.

في النهاية، لا يوجد نظام واحد يصلح للجميع، ولا توجد وصفة جاهزة يمكن أن تُختصر فيها احتياجات الإنسان. ما يصلح لجسد، قد لا يناسب آخر. وما ينجح في تجربة، قد لا يتكرر بنفس الصورة في تجربة مختلفة.

الاختيار الواعي لا يعني أن نتبع كل ما يبدو صحيًا، بل أن نختار ما يناسبنا نحن، في ظروفنا نحن، وبفهمنا نحن. وضغوط الترويج، مهما كانت قوية، تظل أقل تأثيرًا أمام إنسان يعرف جسده، ويثق في قدرته على اتخاذ قراراته.

وبين كل هذا، تبقى البوصلة الحقيقية ليست في اسم النظام… بل في وعي من يطبقه.

الطيبات ضياء العوضي الغذاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

دراسة تغير المفاهيم : التوقيت المناسب لممارسة الرياضة يؤثر على صحة القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد