قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد انتهاء التعاملات.. سعر العملات العربية في البنوك مساء اليوم.. اعرف سعر الريال والدينار الكويتي وصل كام
مسئول أمريكي: الاقتصاد الإيراني على وشك الانهيار.. ونأمل في إعادة فتح مضيق هرمز قريبا
لحظة انهيار حمدي الميرغني بعزاء والده في السويس
مصطفى بكري يشن هجوما حادا على داليا زيادة ويتهمها بالخيانة والتطاول على الدولة
الطقس غدا .. برد بالليل وحرارة بالنهار
جحود مؤلم .. القصة الكاملة لـ مٌسن الفيوم عم طارق زيدان بعد وفاته اليوم
وزير الدفاغ الأمريكي : لا نحتاج إلى موافقة الكونجرس على صلاحيات الحرب ضد إيران
اعرف هتقبض كام .. موعد صرف معاشات مايو 2026 بعد قرار التأمينات الجديد
تعديلات جديدة على قوانين كأس العالم 2026.. ماذا ينتظر منتخب مصر؟
تركي آل الشيخ يكشف كواليس الأمير .. انطلاق التصوير بمشاركة أحمد عز وفريق عالمي
اتحاد الكرة : لا صحة لمخاطبة الفيفا بشأن إلغاء الهبوط .. والخطاب المتداول غير صحيح
سمير فرج: قوة الجيش المصري تثير قلق إسرائيل.. والسلام لا يُحمى إلا بقدرة عسكرية رادعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنجاز تاريخي لفريق يد الأهلي بعد التتويج ببطولة كأس مصر

فريق يد الاهلي
فريق يد الاهلي
عبدالحكيم أبو علم

اكد لاعبو الفريق الأول لكرة اليد بالأهلي أن الفوز ببطولة كأس مصر مساء اليوم يعد إستكمالا لموسم تاريخي بحصد الرباعية  وهي كأس مصر و ‏دوري المحترفين والسوبر المصري بالإمارات وبطولة إفريقيا للأندية بالمغرب. ‎‎

وقال  عبد العزيز إيهاب «زيزو»، لاعب الفريق أن اللاعبين دخلوا اللقاء بتركيز كبير ورغبة واضحة في تحقيق الفوز، مما ساعدهم على السيطرة على مجريات المباراة أمام الأوليمبي.

وأضاف أن الجهاز الفني وضع خطة محكمة للتعامل مع المباراة، وتم تنفيذها بكل دقة، مما ساهم في تحقيق الانتصار.

وأوضح زيزو أن الأهلي يضع نصب عينيه التتويج بجميع البطولات التي يشارك فيها، خاصة البطولات الإفريقية التي تمثل أهمية كبيرة للنادي.

فيما اكدعمر خالد كاستيلو، لاعب الفريق أن المباراة النهائية اليوم أمام الأوليمبي كانت اختبارًا حقيقيًّا لقدرات الفريق، إلا أن اللاعبين نجحوا في التعامل معها بشكل مميز.

وقال أن الفوز بدوري المحترفين منذ أيام منح الفريق دفعة قوية قبل النهائي، مما ساعد على التتويج باللقب.

وأضاف أن الأهلي يطمح في الفوز بالبطولات الإفريقية خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن الفريق يمتلك الإمكانيات التي تؤهله للتربع على عرش القارة.

فيما شدد محسن رمضان، لاعب الفريق أن الانضباط التكتيكي كان أحد أبرز أسباب تتويج الأهلي اليوم بلقب كأس مصر، مشيرًا إلى أن اللاعبين التزموا بشكل كامل بخطة الجهاز الفني. وأوضح أن الفريق خاض مواجهة صعبة أمام الأوليمبي، إلا أن الخبرة التي يتمتع بها لاعبو الأهلي ساعدت في التعامل مع مجريات اللقاء بشكل مثالي، خاصة في اللحظات الحاسمة.

وقال محسن أن الفوز بدوري المحترفين منذ أيام قليلة منح الفريق ثقة كبيرة قبل خوض مباراة اليوم، مما انعكس على الأداء داخل الملعب، حيث ظهر اللاعبون بروح قتالية عالية.

وأضاف أن الأهلي سوف يسعى بكل قوة للحفاظ على مستواه المميز خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب البطولات الإفريقية التي تمثل تحديًا جديدًا للفريق.

واكد ياسر سيف، إن الفريق أكد اليوم على امتلاكه لشخصية البطل بعد التفوق على الأوليمبي والفوز بلقب كأس مصر، مشيرًا إلى أن اللاعبين تعاملوا مع المباراة النهائية بثقة وثبات انفعالي كبير.

وقال أن مواجهة الأوليمبي كانت قوية ومليئة بالتحديات، إلا أن خبرة لاعبي الأهلي لعبت دورًا مهمًّا في حسم اللقاء.

وأضاف ياسر أن الفريق استغل الحالة المعنوية المرتفعة بعد التتويج بدوري المحترفين، ساعد على استمرار العروض القوية وتقديم أداء مميز خلال مباراة الأوليمبي في النهائي.

وشدد سيف على أن الأهلي يسعى لمواصلة الانتصارات خلال الفترة المقبلة، خاصة في البطولات الإفريقية التي ينتظرها الفريق.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن دعم الجماهير يمثل دافعًا كبيرًا للاعبين، وكان له مفعول السحر في الفوز ببطولة كأس مصر اليوم، مشددًا على عزم الفريق في تحقيق المزيد من البطولات.

النادي الأهلي كرة اليد بطولة كأس مصر فريق الإوليمبي الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

اطلاق مسابقة مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده في موسمها الاول تحت شعار «سفير القرآن»

إطلاق مسابقة مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده في موسمها الأول تحت شعار «سفير القرآن»

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يهنئ عمال مصر بعيدهم .. ويؤكد : العمل ركيزة لنهضة وبناء الأوطان

ختام فعاليات دورة فقه الحج للأئمة والواعظات استعدادًا لموسم الحج

ختام فعاليات دورة فقه الحج للأئمة والواعظات استعدادًا لموسم أداء الفريضة

بالصور

دراسة تغير المفاهيم : التوقيت المناسب لممارسة الرياضة يؤثر على صحة القلب

توقيت الرياضة يؤثر على صحة القلب
توقيت الرياضة يؤثر على صحة القلب
توقيت الرياضة يؤثر على صحة القلب

دراسة تحذيرية للنساء: هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر

هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر
هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر
هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر

دواء واعد جديد في علاج سرطان البنكرياس.. يضاعف فرص النجاة

دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس
دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس
دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس

نصائح فعالة للولدين للتعامل مع أطفال اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟
كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟
كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد