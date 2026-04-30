إنجاز تاريخي لفريق يد الأهلي بعد التتويج ببطولة كأس مصر

اكد لاعبو الفريق الأول لكرة اليد بالأهلي أن الفوز ببطولة كأس مصر مساء اليوم يعد إستكمالا لموسم تاريخي بحصد الرباعية وهي كأس مصر و ‏دوري المحترفين والسوبر المصري بالإمارات وبطولة إفريقيا للأندية بالمغرب. ‎‎

وقال عبد العزيز إيهاب «زيزو»، لاعب الفريق أن اللاعبين دخلوا اللقاء بتركيز كبير ورغبة واضحة في تحقيق الفوز، مما ساعدهم على السيطرة على مجريات المباراة أمام الأوليمبي.

وأضاف أن الجهاز الفني وضع خطة محكمة للتعامل مع المباراة، وتم تنفيذها بكل دقة، مما ساهم في تحقيق الانتصار.

وأوضح زيزو أن الأهلي يضع نصب عينيه التتويج بجميع البطولات التي يشارك فيها، خاصة البطولات الإفريقية التي تمثل أهمية كبيرة للنادي.

فيما اكدعمر خالد كاستيلو، لاعب الفريق أن المباراة النهائية اليوم أمام الأوليمبي كانت اختبارًا حقيقيًّا لقدرات الفريق، إلا أن اللاعبين نجحوا في التعامل معها بشكل مميز.

وقال أن الفوز بدوري المحترفين منذ أيام منح الفريق دفعة قوية قبل النهائي، مما ساعد على التتويج باللقب.

وأضاف أن الأهلي يطمح في الفوز بالبطولات الإفريقية خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن الفريق يمتلك الإمكانيات التي تؤهله للتربع على عرش القارة.

فيما شدد محسن رمضان، لاعب الفريق أن الانضباط التكتيكي كان أحد أبرز أسباب تتويج الأهلي اليوم بلقب كأس مصر، مشيرًا إلى أن اللاعبين التزموا بشكل كامل بخطة الجهاز الفني. وأوضح أن الفريق خاض مواجهة صعبة أمام الأوليمبي، إلا أن الخبرة التي يتمتع بها لاعبو الأهلي ساعدت في التعامل مع مجريات اللقاء بشكل مثالي، خاصة في اللحظات الحاسمة.

وقال محسن أن الفوز بدوري المحترفين منذ أيام قليلة منح الفريق ثقة كبيرة قبل خوض مباراة اليوم، مما انعكس على الأداء داخل الملعب، حيث ظهر اللاعبون بروح قتالية عالية.

وأضاف أن الأهلي سوف يسعى بكل قوة للحفاظ على مستواه المميز خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب البطولات الإفريقية التي تمثل تحديًا جديدًا للفريق.

واكد ياسر سيف، إن الفريق أكد اليوم على امتلاكه لشخصية البطل بعد التفوق على الأوليمبي والفوز بلقب كأس مصر، مشيرًا إلى أن اللاعبين تعاملوا مع المباراة النهائية بثقة وثبات انفعالي كبير.

وقال أن مواجهة الأوليمبي كانت قوية ومليئة بالتحديات، إلا أن خبرة لاعبي الأهلي لعبت دورًا مهمًّا في حسم اللقاء.

وأضاف ياسر أن الفريق استغل الحالة المعنوية المرتفعة بعد التتويج بدوري المحترفين، ساعد على استمرار العروض القوية وتقديم أداء مميز خلال مباراة الأوليمبي في النهائي.

وشدد سيف على أن الأهلي يسعى لمواصلة الانتصارات خلال الفترة المقبلة، خاصة في البطولات الإفريقية التي ينتظرها الفريق.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن دعم الجماهير يمثل دافعًا كبيرًا للاعبين، وكان له مفعول السحر في الفوز ببطولة كأس مصر اليوم، مشددًا على عزم الفريق في تحقيق المزيد من البطولات.