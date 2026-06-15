بدل الفرح تحولت لكفن.. تفاصيل مأساوية بحادث سقوط سيارة بترعة المريوطية

كشفت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية في واقعة سقوط سيارة ملاكي داخل ترعة المريوطية بنطاق مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، والتي أسفرت عن مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة آخر، تفاصيل جديدة حول أسباب الحادث.

وأفادت التحريات بأن الضحايا كانوا في طريق عودتهم إلى مركز الصف عقب مشاركتهم في حفل زفاف أحد أقاربهم، حيث كانوا يستقلون سيارة ملاكي ضمن موكب من السيارات التي رافقتهم عقب انتهاء مراسم الزفاف.

وأضافت التحريات أن الإطار الأمامي للسيارة تعرض للانفجار بشكل مفاجئ أثناء سيرها على الطريق الواقع بين قريتي أبو صير والعزيزية، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وانحراف السيارة عن مسارها قبل أن تسقط داخل مياه ترعة المريوطية.

وأشارت التحريات إلى أن مستقلي السيارات الأخرى المشاركة في الزفة كانوا يسيرون خلف السيارة مباشرة، وشاهدوا لحظة انحرافها وسقوطها داخل الترعة، حيث حاولوا الاستغاثة وإنقاذ مستقليها، إلا أن السيارة غرقت في المياه خلال وقت قصير.

وعقب تلقي البلاغ، انتقلت قوات الإنقاذ النهري والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من فرق الإنقاذ والمعدات اللازمة، حيث جرى انتشال الضحايا والسيارة من مياه الترعة.

وتواصل الأجهزة الأمنية استكمال التحريات وسماع أقوال الشهود ومرافقي الضحايا، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الواقعة والتأكد من أسباب الحادث بشكل نهائي.

وخيمت حالة من الحزن على أهالي مركز الصف عقب الحادث المأساوي، الذي أودى بحياة أفراد من أسرة واحدة كانوا عائدين من مناسبة سعيدة تحولت في لحظات إلى مأتم.