أبو العينين: وعي المصريين واصطفافهم خلف دولتهم خط الدفاع الأول لحماية أمن الوطن واستقراره

أبو العينين:

القيادة السياسية قادرة على حماية أمن مصر.. والشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته

مصر دولة قوية وكبيرة تمتلك من القوة والإرادة ما يمكنها من الدفاع عن مقدراتها

نؤكد دعمنا الكامل للقيادة السياسية في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية الأمن القومي

القيادة السياسية ستتخذ كل ما يلزم للحفاظ على أمن الوطن وحماية مصالحه العليا

نثمن بيان الحكومة وإعلان نتائج التحقيقات بكل شفافية لإطلاع الرأي العام على الحقائق

ندين حادث دمياط.. أمن مصر وسيادتها ومرافقها الحيوية خطوط حمراء لا يجوز المساس بها

أحذر من الانسياق وراء الشائعات والدعوات المغرضة التي تستهدف إثارة البلبلة ونشر الفوضى

وعي المصريين واصطفافهم خلف دولتهم خط الدفاع الأول لحماية أمن الوطن واستقراره

أجهزة الدولة تعاملت بكفاءة في تفعيل خطط الطوارئ واحتواء الموقف والحد من تداعياته

أكد النائب محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن وعي المصريين واصطفافهم خلف دولتهم وقيادتهم السياسية يمثلان خط الدفاع الأول لحماية أمن الوطن واستقراره، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب التكاتف الوطني والالتفاف حول مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

وقال أبو العينين إنه يثق ثقة كاملة في قدرة مؤسسات الدولة على التعامل بحكمة وحسم مع حادث ميناء دمياط، مشيدًا بكفاءة أجهزة الدولة في تفعيل خطط الطوارئ، وسرعة احتواء الموقف، والحد من تداعياته، بما يؤكد جاهزية مؤسسات الدولة وقدرتها على حماية مقدرات الوطن.

وثمن نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية بيان الحكومة بشأن الحادث، وإعلان نتائج التحقيقات الأولية بكل شفافية، مؤكدًا أن إطلاع الرأي العام على الحقائق يعكس نهج الدولة القائم على الوضوح والمسؤولية، ويعزز الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم.

وأكد أبو العينين أن القيادة السياسية قادرة على حماية أمن مصر وصون مصالحها العليا، مشددًا على دعمه الكامل لجميع الإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على الأمن القومي، ومؤكدًا أن مصر دولة قوية وكبيرة تمتلك من القوة والإرادة ما يمكنها من الدفاع عن مقدراتها وسيادتها.

وأدان حادث ميناء دمياط، مؤكدًا أن أمن مصر وسيادتها ومرافقها الحيوية خطوط حمراء لا يجوز المساس بها، محذرًا في الوقت ذاته من الانسياق وراء الشائعات والدعوات المغرضة التي تستهدف إثارة البلبلة ونشر الفوضى، داعيًا الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية حفاظًا على أمن الوطن واستقراره.