بعد 27 يوم بحث .. انتشال جثمان الأب ضحية جريمة العوامية

أسدل رجال الإنقاذ النهري بمحافظة سوهاج، منذ قليل، فصلًا جديدًا من واحدة من أبشع الجرائم الأسرية التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الأخيرة، بعدما نجحوا في انتشال جثمان الأب ضحية جريمة قرية العوامية التابعة لمركز ساقلتة، وذلك بعد 27 يومًا من أعمال البحث المتواصلة داخل مياه نهر النيل، حيث عُثر على الجثمان طافيًا بناحية نجع أبو شجرة.

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بالعثور على جثمان شخص طافيًا بمياه نهر النيل بناحية نجع أبو شجرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ لإجراء المعاينة اللازمة.

وبالفحص، تبين أن الجثمان يعود لعادل الجهيني، الشهير بين أهالي قريته بـ"شحيبر"، والذي كان قد اختفى منذ مطلع شهر يوليو الجاري، عقب تعرضه ونجليه لجريمة قتل مروعة على يد شقيقه، في واقعة أثارت حالة من الحزن والصدمة بين أهالي مركز ساقلتة ومحافظة سوهاج بأكملها.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لاستخراج التصاريح القانونية اللازمة للدفن عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي والتحقيقات.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مطلع يوليو الجاري، عندما شهدت قرية العوامية جريمة أسرية مأساوية، بعدما أقدم المتهم على إطلاق الأعيرة النارية صوب شقيقه ونجليه أثناء استقلالهم مركبًا في نهر النيل، قبل أن يلقي بجثامينهم في المياه، وذلك على خلفية خلافات عائلية نشبت بسبب انحراف وميل شجرة مانجو لأحد الطرفين، بعدما رفض الطرف الآخر إزالتها.

وكانت قوات الإنقاذ النهري قد نجحت خلال الأيام الماضية في انتشال جثماني نجلي المجني عليه، بينما استمرت عمليات البحث عن جثمان الأب على مدار 27 يومًا، حتى تم العثور عليه اليوم، لتنتهي بذلك عمليات البحث التي استنفرت خلالها الأجهزة الأمنية والجهات المعنية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة التي باشرت استكمال التحقيقات، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.