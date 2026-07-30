مجلس التعاون الخليجي : ندين بأشد العبارات استهداف ميناء دمياط بمصر

أدان مجلس التعاون الخليجي، بأشد العبارات الهجوم بطائرة مسيرة والذي استهدف ميناء دمياط بمصر، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أدانت دولة الكويت بشدة الهجوم الذي البلاد باستخدام طائرة مسيرة، وأسفر عن اندلاع حريق على متن سفينتين في ميناء دمياط، معربة عن استنكارها الكامل لهذا الاعتداء.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان رسمي، تضامن الكويت الكامل مع مصر، ودعمها الثابت لكل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها، وحماية أمنها واستقرارها، وصون مصالحها الوطنية.

وشددت الوزارة على وقوف دولة الكويت إلى جانب مصر في مواجهة أي تهديد يمس أمنها أو سلامة أراضيها، مجددة موقفها الرافض لكافة الأعمال التي تستهدف أمن واستقرار الدول الشقيقة.