أبو العينين : حادث ميناء دمياط يؤكد جاهزية الدولة .. ووحدة المصريين الحصن الأقوى لحماية الوطن

أبو العينين:

القيادة السياسية قادرة على حماية أمن مصر.. والشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته

مصر دولة قوية وكبيرة تمتلك من القوة والإرادة ما يمكنها من الدفاع عن مقدراتها

نؤكد دعمنا الكامل للقيادة السياسية في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية الأمن القومي

القيادة السياسية ستتخذ كل ما يلزم للحفاظ على أمن الوطن وحماية مصالحه العليا

نثمن بيان الحكومة وإعلان نتائج التحقيقات بكل شفافية لإطلاع الرأي العام على الحقائق

ندين حادث دمياط.. أمن مصر وسيادتها ومرافقها الحيوية خطوط حمراء لا يجوز المساس بها

أحذر من الانسياق وراء الشائعات والدعوات المغرضة التي تستهدف إثارة البلبلة ونشر الفوضي

وعي المصريين واصطفافهم خلف دولتهم خط الدفاع الأول لحماية أمن الوطن واستقراره

أجهزة الدولة تعاملت بكفاءة في تفعيل خطط الطوارئ واحتواء الموقف والحد من تداعياته

أكد النائب محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن تعامل الدولة المصرية مع حادث ميناء دمياط عكس مستوىً عاليًا من الجاهزية والكفاءة، مشيدًا بسرعة تحرك أجهزة الدولة وتفعيل خطط الطوارئ واحتواء الموقف، بما حدّ من تداعيات الحادث وأكد قدرة المؤسسات الوطنية على التعامل مع المواقف الطارئة بكفاءة واقتدار.

وقال أبو العينين إن بيان الحكومة بشأن نتائج التحقيقات الأولية عكس نهجًا واضحًا يقوم على الشفافية والمصارحة، مؤكدًا أن إطلاع المواطنين على الحقائق في توقيتها المناسب يعزز الثقة في مؤسسات الدولة، ويؤكد حرصها على إدارة الملفات المرتبطة بالأمن القومي بمنتهى المسؤولية.

وشدد نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية على إدانته الكاملة للحادث، مؤكدًا أن أمن مصر وسيادتها ومنشآتها الحيوية يمثل خطًا أحمر لا يمكن المساس به، وأن الدولة المصرية تمتلك من الإمكانات والقدرات ما يؤهلها لحماية مقدراتها والدفاع عن مصالحها في مواجهة أي تهديد.

وأكد دعمه الكامل للقيادة السياسية في كل ما تتخذه من إجراءات لصون الأمن القومي، مشيرًا إلى أن القيادة المصرية تدير التحديات الإقليمية برؤية حكيمة ومسؤولة، وتضع حماية الوطن واستقراره في مقدمة أولوياتها، وهو ما يستوجب تماسك الجبهة الداخلية والاصطفاف خلف الدولة.

واختتم أبو العينين مشددًا على أن وعي المصريين ووحدتهم يمثلان صمام الأمان الحقيقي للدولة، داعيًا إلى تحري الدقة في تداول المعلومات، وعدم الالتفات إلى الدعوات المغرضة أو الروايات غير الموثقة، بما يحافظ على استقرار الوطن ويصون أمنه القومي.