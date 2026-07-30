غلق مطالع محور 26 يوليو 5 ساعات وتحويلات مرورية بسبب المونوريل

غلق محور 26 يوليو .. أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة تطبيق تحويلات مرورية مؤقتة بالتزامن مع تنفيذ أعمال إنشائية ضمن مشروع المونوريل «وادي النيل - 6 أكتوبر»، وذلك في إطار استكمال الأعمال الخرسانية بالمشروع، حيث تم وضع خطة مرورية متكاملة تهدف إلى الحفاظ على السيولة المرورية والحد من التكدسات خلال فترة تنفيذ الأعمال، مع توفير الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة المركبات وإرشاد قائدي السيارات إلى المسارات البديلة بما يضمن استمرار الحركة بصورة آمنة ومنظمة.

وأكدت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنها نسقت مع الجهات والشركات المنفذة للمشروع لتطبيق الإجراءات المرورية اللازمة، مع نشر الخدمات الميدانية ووضع اللوحات الإرشادية والمساعدات الفنية التي تنبه قائدي المركبات إلى وجود أعمال في المنطقة، بما يسهم في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتسهيل الحركة المرورية طوال فترة تنفيذ الأعمال.

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ما موعد غلق مطالع محور 26 يوليو؟

أوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة أن تنفيذ الأعمال يستلزم الغلق الكلي لمطالع محور 26 يوليو للقادم من ميدان لبنان وشارع السودان، وذلك لمدة 5 ساعات فقط، يوم الجمعة الموافق 31-7-2026، اعتبارًا من الساعة 1 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا، على أن تعود الحركة المرورية إلى طبيعتها فور انتهاء الأعمال المقررة.

ويأتي هذا الإجراء المؤقت ضمن خطة تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل، مع اتخاذ جميع التدابير المرورية التي تضمن الحد من تأثير الغلق على حركة المركبات خلال الفترة الزمنية المحددة.

التحويلات المرورية للقادمين من ميدان لبنان

حددت الإدارة العامة لمرور الجيزة المسار البديل للمركبات القادمة من ميدان لبنان والراغبة في استكمال السير إلى مطلع محور 26 يوليو باتجاه مدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر، حيث تكون الحركة وفق الخطوات الآتية.

تستكمل السير بمسطح شارع 26 يوليو باتجاه شارع السودان.

الدخول يمينًا إلى شارع السودان حتى تقاطعه مع شارع أحمد عرابي.

الدخول يمينًا إلى شارع أحمد عرابي.

الدوران والعودة مرة أخرى بشارع أحمد عرابي.

الصعود إلى محور أحمد عرابي الجديد وصولًا إلى محور 26 يوليو عقب تجاوز منطقة الأعمال.

وأكدت الإدارة أن هذا المسار البديل يهدف إلى الحفاظ على انسيابية الحركة وتقليل زمن الرحلة خلال فترة تنفيذ الغلق المؤقت.

التحويلات المرورية للقادمين من شارع السودان

أما بالنسبة للمركبات القادمة من شارع السودان والراغبة في استكمال السير إلى مطلع محور 26 يوليو باتجاه مدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر، فقد أوضحت الإدارة أن التحويلة المرورية ستكون على النحو الآتي.

الدخول يسارًا إلى شارع أحمد عرابي.

الدوران والعودة مرة أخرى بشارع أحمد عرابي.

الصعود إلى محور أحمد عرابي الجديد وصولًا إلى محور 26 يوليو عقب تجاوز منطقة الأعمال.

ودعت الإدارة قائدي المركبات إلى الالتزام بالتحويلات المحددة واتباع الإرشادات المرورية لتجنب أي تكدسات أو تعطيل للحركة خلال فترة تنفيذ الأعمال.

لماذا يتم تنفيذ هذه التحويلات المرورية؟

تأتي هذه التحويلات بالتزامن مع تنفيذ أعمال إنشائية بمشروع المونوريل «وادي النيل - 6 أكتوبر»، وهو ما يستلزم تنفيذ غلق مؤقت لبعض المطالع لضمان سير الأعمال وفق الاشتراطات الفنية المطلوبة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على سلامة مستخدمي الطريق والعاملين بالمشروع.

وأشارت الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى أن خطة العمل تضمنت توفير البدائل المناسبة لحركة المركبات، بما يقلل من التأثير المتوقع على الكثافات المرورية خلال فترة الغلق المحدودة.

انتشار الخدمات المرورية لتيسير الحركة

أكدت الإدارة العامة لمرور الجيزة تعيين الخدمات المرورية اللازمة في محيط منطقة الأعمال، بالتنسيق مع الشركات المنفذة، مع وضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالطريق، لضمان تنظيم حركة المرور وتوجيه قائدي المركبات إلى المسارات البديلة، بما يحقق أعلى درجات الأمن والسلامة للمواطنين.

كما شددت على أهمية الالتزام بتعليمات رجال المرور واللافتات الإرشادية المنتشرة بمحيط منطقة الأعمال، بما يسهم في الحفاظ على انسيابية الحركة وتقليل زمن الانتظار حتى انتهاء فترة الغلق وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.