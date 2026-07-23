غدا.. غلق كلي بمحور الفريق كمال عامر عند تقاطعه مع محور 26 يوليو لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل

أعلنت محافظة الجيزة أنه في اطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصه بمشروع مونوريل (خط وادي النيل – ٦ أكتوبر)، لتنفيذ أعمال رفع كمرة خرسانية بمحور الفريق كمال عامر عند تقاطعه مع محور ٢٦ يوليو بالاتجاهين .

وتوضح محافظة الجيزة أن الأمر يستلزم إجراء غلق كلي بمحور الفريق كمال عامر عند تقاطعه مع محور ٢٦ يوليو بالاتجاهين لمدة يوم واحد فقط وذلك يوم الجمعة الموافق ٢٤ يوليو ٢٠٢٦ اعتبارًا من الساعة الثانية صباحًا وحتى الساعة العاشرة صباحًا، لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال.

وفي هذا الإطار تؤكد محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الجهات المنفذة وضعت عددًا من التحويلات المرورية البديلة لتيسير الحركة على النحو التالي:

أولًا: المسار البديل للقادمين من محور الفريق كمال عامر في اتجاه الطريق الدائري (القوس الغربي):

• النزول إجباريًا إلى شارع جامعة الدول العربية، ثم الدوران والعودة إلى شارع السودان واستكمال السير به ثم الدوران مرة أخرى إلى مطلع محور ٢٦ يوليو، وصولًا إلى المنزل المؤدي إلى محور الفريق كمال عامر ثم استكمال السير إلى الطريق الدائري (القوس الغربي) بعد تجاوز منطقة الأعمال.

• كما يمكن استكمال السير من شارع جامعة الدول العربية إلى شارع أحمد عرابي ثم الصعود إلى كوبري عرابي وصولًا إلى نفق محور عرابي ثم إلى مطلع الطريق الدائري (القوس الغربي) عقب تجاوز منطقة الأعمال.

ثانيًا: المسار البديل للقادمين من محور الفريق كمال عامر في اتجاه الطريق الدائري (محور المنيب):

• الدخول يمينًا إلى مسار التحويلة المرورية الخاصة بالأعمال الإنشائية لمحطة مونوريل بشتيل مرورًا بشارع ترعة الزمر ومنطقة أرض اللواء ثم الصعود إلى مطلع محور الفريق كمال عامر بمنطقة أرض اللواء في اتجاه الطريق الدائري (محور المنيب) بعد تجاوز منطقة الأعمال.

وتؤكد محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل إلى جانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتأمين الحركة المرورية وتيسيرها وضمان أمن وسلامة المواطنين.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين وقائدي المركبات الالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة واتباع اللوحات الإرشادية وتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم، ولضمان انتظام الحركة المرورية طوال فترة تنفيذ الأعمال.