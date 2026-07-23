قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر وسلطنة عُمان تؤكدان رفض التصعيد وضرورة حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز
برلماني: ثورة 23 يوليو محطة فارقة في بناء الدولة الوطنية
وزير الخارجية: مصر حريصة على توسيع التعاون مع الصين في الصناعة والتكنولوجيا والسياحة
وزير الخارجية: ندعو الشركات الكندية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وزير الخارجية يؤكد للممثلة العليا للاتحاد الأوروبي أهمية دعم مصر في ملف اللاجئين والهجرة النظامية
بعد أستراليا وفرنسا.. هذه الدول تحظر السوشيال ميديا عن الأطفال
أول تعليق من حماس على اقتحام بن غفير لباحات المسجد الأقصى
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصيني تعزيز الاستثمارات الصينية وتطورات الأوضاع الإقليمية
حقيقة إنتهاء الكنترولات من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 |توضيح عاجل
غدا.. غلق كلي بمحور الفريق كمال عامر عند تقاطعه مع محور 26 يوليو لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل
وزير الخارجية يبحث مع سكرتير عام الآسيان تعزيز الشراكة بين مصر ودول جنوب شرق آسيا
برلمانية: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو أكدت أن الجمهورية الجديدة امتداد لمسيرة الاستقلال والبناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غدا.. غلق كلي بمحور الفريق كمال عامر عند تقاطعه مع محور 26 يوليو لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل

مونوريل
مونوريل
أحمد زهران

أعلنت محافظة الجيزة أنه في اطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصه بمشروع مونوريل (خط وادي النيل – ٦ أكتوبر)، لتنفيذ أعمال رفع كمرة خرسانية بمحور الفريق كمال عامر عند تقاطعه مع محور ٢٦ يوليو بالاتجاهين .

وتوضح محافظة الجيزة أن الأمر يستلزم إجراء غلق كلي بمحور الفريق كمال عامر عند تقاطعه مع محور ٢٦ يوليو بالاتجاهين لمدة يوم واحد فقط وذلك يوم الجمعة الموافق ٢٤ يوليو ٢٠٢٦ اعتبارًا من الساعة الثانية صباحًا وحتى الساعة العاشرة صباحًا، لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال.
وفي هذا الإطار تؤكد  محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الجهات المنفذة وضعت عددًا من التحويلات المرورية البديلة لتيسير الحركة على النحو التالي:
أولًا: المسار البديل للقادمين من محور الفريق كمال عامر في اتجاه الطريق الدائري (القوس الغربي):
•    النزول إجباريًا إلى شارع جامعة الدول العربية، ثم الدوران والعودة إلى شارع السودان واستكمال السير به ثم الدوران مرة أخرى إلى مطلع محور ٢٦ يوليو، وصولًا إلى المنزل المؤدي إلى محور الفريق كمال عامر ثم استكمال السير إلى الطريق الدائري (القوس الغربي) بعد تجاوز منطقة الأعمال.
•    كما يمكن استكمال السير من شارع جامعة الدول العربية إلى شارع أحمد عرابي ثم الصعود إلى كوبري عرابي وصولًا إلى نفق محور عرابي ثم إلى مطلع الطريق الدائري (القوس الغربي) عقب تجاوز منطقة الأعمال.
ثانيًا: المسار البديل للقادمين من محور الفريق كمال عامر في اتجاه الطريق الدائري (محور المنيب):
•    الدخول يمينًا إلى مسار التحويلة المرورية الخاصة بالأعمال الإنشائية لمحطة مونوريل بشتيل مرورًا بشارع ترعة الزمر ومنطقة أرض اللواء ثم الصعود إلى مطلع محور الفريق كمال عامر بمنطقة أرض اللواء في اتجاه الطريق الدائري (محور المنيب) بعد تجاوز منطقة الأعمال.
وتؤكد محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل إلى جانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتأمين الحركة المرورية وتيسيرها وضمان أمن وسلامة المواطنين.
وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين وقائدي المركبات الالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة واتباع اللوحات الإرشادية وتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم، ولضمان انتظام الحركة المرورية طوال فترة تنفيذ الأعمال.

محافظة الجيزة مونوريل محور الفريق كمال عامر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وظهورها على صدى البلد|توضيح عاجل الآن

احدى جيران المجنى عليها

ساقان داخل حقيبة.. الجيران يروون تفاصيل مقت.ل أم على يد ابنتها بالإسكندرية

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

المجنى عليه

قبل زفافه بشهر ونصف.. والد ضحية سيدي بشر يروي تفاصيل الجريمة

الزمالك

مفاجأة لجماهير الأبيض.. الزمالك ينهي أزمة نداي وفي طريقه للحصول على الرخصة

مديرية أمن الإسكندرية

بسبب هاتف مسروق.. أمن الإسكندرية يكشف لغز العثور على جثمان داخل سيارة ويضبط الجناة

الزمالك

اتحاد الكرة ينفي تعطيل الرخصة الأفريقية انتظاراً لاستيفاء الزمالك مستنداته

هايدي الشابوري

أهلها قالوا عليها بتهلوس.. فتاة بني سويف تكشف مأساتها داخل مصحة ونتيجة تحليل المخدرات

ترشيحاتنا

منتخب الأرجنتين

صدمة لا تنتهي بعد صافرة النهاية.. عريضة إلكترونية تشعل غضب الأرجنتينيين وتطالب بإعادة نهائي مونديال 2026| ما القصة؟

المريخ

جبل يتحدى قوانين الطبيعة.. كيف صنع المريخ عملاقا يفوق إيفرست بثلاثة أضعاف؟

سعر الدولار اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 في البنوك المصرية

بالصور

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

طريقة عمل سجق بدبس الرمان

طريقة عمل سجق بدبس الرمان..
طريقة عمل سجق بدبس الرمان..
طريقة عمل سجق بدبس الرمان..

الكاتبة مريم نعوم ضيفة "بيت مراد" السبت

بيت مراد
بيت مراد
بيت مراد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد