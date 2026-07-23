قبل زفافه بشهر ونصف.. والد ضحية سيدي بشر يروي تفاصيل الجريمة

تحولت استعدادات شاب لبدء حياة زوجية جديدة إلى مأساة مؤلمة، بعدما لقي "محمد.ع" مصرعه إثر تعرضه لطعنة نافذة في القلب، بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، على يد جاره، في واقعة هزت أهالي المنطقة، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

وقال والد المجني عليه، في تصريحات خاصة، إن نجله لم يكن طرفًا في أي خلاف مع المتهم، وإنما دفع حياته ثمنًا لمحاولته الإصلاح بين الجيران.

وأضاف: "من حوالي أسبوع حصلت مشادة بين جارنا هاني، صاحب محل، وبين المتهم، لأنه كان بيقف يبيع مخدرات في مدخل العمارة اللي ساكن فيها، والبيت فيه سيدات وأطفال، فهاني طلب منه يمشي ويبطل اللي بيعمله".

وأوضح أن نجله تدخل وقتها لتهدئة الموقف، مطالبًا المتهم بالاستماع إلى نصيحة جاره وعدم الوقوف لبيع المواد المخدرة أمام العقار، إلا أن المتهم اعتدى عليه وصفعه على وجهه، قبل أن ينتهي الخلاف ظاهريًا.

وأشار الأب إلى أن المتهم لم ينسَ الواقعة، وقرر الانتقام، قائلاً: "امبارح نزل وهو مخبي سكينة في هدومه، ونادى على أبنى محمد وقاله تعالى عاوزك، وأول ما قرب منه اعتدى عليه وطعنه طعنة مباشرة في القلب".

وأكد أن نجله سقط على الأرض غارقًا في دمائه، وفارق الحياة في الحال، وسط صدمة الأهالي، مضيفًا أن خطيبته كانت برفقته في تلك اللحظات، إذ كانا متوجهين لحجز باقي أثاث منزل الزوجية استعدادًا لزفافهما الذي كان مقررًا بعد شهر ونصف.

واختتم والد المجني عليه حديثه مطالبًا بسرعة القصاص من المتهم، قائلًا: “ابني كان محترم وعمره ما آذى حد، كل ذنبه إنه حاول يصلح بين الناس، وفي الآخر رجعلي جثة قبل فرحه بأيام. عايزين حقه يتجاب بالقانون.”