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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ليلة مشتعلة.. القيادة الأمريكية تكشف تفاصيل ضربات جديدة ضد إيران

القيادة الوسطى الأمريكية
القيادة الوسطى الأمريكية
القسم الخارجي

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن القوات التابعة لها نفذت ضربات جديدة ضد أهداف في إيران، الأربعاء، في تطور يعكس استمرار التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف دولية من اتساع نطاق المواجهة في المنطقة.

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية إن الضربات تأتي في إطار العمليات العسكرية التي تنفذها القوات الأمريكية ضد أهداف إيرانية، دون أن تكشف في بيانها عن تفاصيل كاملة بشأن طبيعة المواقع التي تعرضت للاستهداف أو حجم الأضرار الناتجة عن الهجمات.

ويأتي الإعلان الأمريكي في ظل تصاعد العمليات العسكرية المتبادلة، التي دفعت المنطقة إلى حالة من التأهب الأمني، مع تزايد المخاوف من امتداد المواجهة إلى دول أخرى في الشرق الأوسط، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات أمنية واقتصادية واسعة.
 

وتحظى الضربات الأمريكية على إيران باهتمام دولي كبير، خصوصًا في ظل أهمية المواقع المستهدفة المحتملة، وما إذا كانت مرتبطة بمنشآت عسكرية أو صاروخية أو بنية تحتية استراتيجية. 

كما تثير هذه العمليات مخاوف بشأن احتمالات اتساع دائرة التصعيد، لا سيما مع استمرار التوترات في مناطق عدة من المنطقة.

ولم توضح القيادة الوسطى الأمريكية، وفق المعلومات المعلنة، ما إذا كانت الضربات قد حققت أهدافها أو ما إذا كانت أسفرت عن خسائر بشرية، كما لم يصدر في المقابل موقف إيراني مفصل بشأن طبيعة الهجمات أو نتائجها.

ويأتي التصعيد في وقت تواصل فيه القوات الأمريكية تعزيز وجودها العسكري في المنطقة، وسط تأكيدات واشنطن على حماية قواتها ومصالحها وحلفائها، بينما تتوعد طهران بالرد على أي هجمات تستهدف أراضيها.

وتترقب الأوساط الدولية التطورات الميدانية خلال الساعات المقبلة، وسط مخاوف من أن تؤدي الضربات المتبادلة إلى توسيع رقعة الصراع، بما قد يؤثر في أمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة وحركة التجارة الدولية.

ويظل حجم التصعيد الأمريكي وطبيعة الأهداف التي تعرضت للضربات محور اهتمام رئيسيًا، في انتظار مزيد من التفاصيل الرسمية من الجانبين، خصوصًا أن استمرار العمليات العسكرية قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.

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