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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ذروة الموجة الحارة تضرب مصر.. وهذا موعد تراجع درجات الحرارة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

تشهد مصر موجة شديدة الحرارة تُعد الأطول منذ بداية فصل الصيف، وسط ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس خلال ساعات النهار والليل.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، مؤكدة استمرار الموجة الحارة حتى نهاية الأسبوع، على أن تبدأ درجات الحرارة في التراجع تدريجيًا اعتبارًا من يوم الأحد.

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موجة حارة هي الأطول منذ بداية الصيف

أكد الدكتور محمود القياتي، نائب مدير المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض حاليًا لأول وأطول موجة حارة خلال صيف هذا العام، موضحًا أن تأثيرها سيستمر حتى يوم السبت المقبل، مع استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أن اليوم وغدًا يمثلان ذروة الموجة الحارة، حيث ترتفع درجات الحرارة المحسوسة إلى نحو 42 درجة مئوية، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة المصحوب بزيادة نسب الرطوبة، وهو ما يجعل الأجواء شديدة الحرارة خلال فترات النهار.

الطقس غدا - القبة الحرارية

الرطوبة ترفع الإحساس بالحرارة ليلًا

وأوضح القياتي أن تأثير الموجة الحارة لا يقتصر على ساعات النهار فقط، بل يمتد إلى فترات الليل، إذ تؤدي نسب الرطوبة المرتفعة إلى بقاء الأجواء حارة ورطبة، مع ارتفاع درجات الحرارة الصغرى مقارنة بالمعدلات الطبيعية.

وأضاف أن درجات الحرارة المسجلة حاليًا تتجاوز المعدلات المعتادة لهذا التوقيت من العام، وهو ما يزيد من الشعور بالإجهاد الحراري، خاصة في المناطق الداخلية والأكثر تعرضًا لأشعة الشمس.

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بداية من الأحد

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وأشار نائب مدير المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن موجة الطقس الحار ستبدأ في الانكسار اعتبارًا من يوم الأحد، حيث تنخفض درجات الحرارة العظمى لتسجل نحو 35 درجة مئوية، مع ظهور سحب منخفضة على مناطق من السواحل الشمالية، بما يسهم في تحسن نسبي للأجواء وتخفيف حدة الحرارة خلال الأيام التالية.

فصل الصيف درجات الحرارة الطقس نسب الرطوبة

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