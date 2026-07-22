محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بفاقوس

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمدينة والذي يضم ١٤ شباكا لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين بنظام الشباك الموحد لضمان حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها تنفيذاً لمبدأ الشفافية والنزاهة في حضور محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس.

اطمأن المحافظ على معدلات أداء العمل داخل المركز واطلع بنفسه على ملفات معاينات التصالح للتأكد من سرعة إنجازها وفقاً للضوابط القانونية وكذلك رخص المحال وتراخيص الإعلانات، ليشدد المحافظ على العاملين بالمركز بإسراع الخطى في إنهاء كافة الطلبات المقدمة من المواطنين وتسهيل الإجراءات عليهم، مشدداً على عدم السماح بتعطيل مصالح المواطنين.

كما حرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح موجها بحل أي مشكلة فوراً وتقديم كافة سُبل الدعم اللازم للمواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقاً للقانون .

شدد محافظ الشرقية على رئيس المركز بضرورة تأمين وحفظ الملفات بطريقة سليمة لسهولة الحصول على المعلومات منها عند الحاجة، قائلاً: مصالح المواطنين أمانة في أعناقكم ، فحافظوا عليها والتزموا بأداء واجبكم بكل مسؤولية ، حتى لا تعرضوا أنفسكم للمساءلة القانونية.