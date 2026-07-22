منعش في الصيف.. طريقة عمل كاسترد بالجيلي

في ظل ارتفاع درجات الحرارة والموجة الساخنة التي تسيطر على الأجواء، يبحث الجميع عن الأكلات الخفيفة والحلويات الباردة سريعة التحضير المنعشة في هذه الأجواء، ومن أكثر الوصفات الصيفية التي يحبها الكبار والصغار هي طريقة عمل الكاسترد بالجيلي والبسكوت، والتي لا تحتاج إلى فرن ويمكن تحضيرها في دقائق ومناسبة للصيف .

طريقة عمل الكاسترد بالجيلي

المكونات

لتر حليب

5 ملاعق كاسترد - أو 2 كيس صغير

سكر حسب الرغبة

2 باكيت جيلي فراولة

3 باكيت بسكوت سادة

قطع موز للتزيين - اختياري

طريقة تحضير كاسترد بالجيلي

أولا رص الصينية

احضري صينية كبيرة أو بيركس أو كاسات “ حسب الرغبة في التقديم”

ضعي طبقة من البسكوت السادة أولا بعد تغميسها بالحليب قليلاً

واتركيها جانباً لحين تحضير الطبقة الثانية

ثانياً طريقة عمل الكاسترد

في حلة ضيفي لتر حليب مع 5 ملاعق كاسترد أو 2 كيس كاسترد صغير

ضيفي السكر حسب الرغبة، وهنا يمكنك اضافة 4 ملاعق مناسبة

قلبي الخليط جيدا على البارد ثم ارفعيه على النار

استمري في التقليب حتى يصبخ الخليط كثيفاً ويتحول لونه إلى لون الكاسترد الأصفر

صبي خليط الكاسترد على البسكوت وساوي الصينية جيداً واتركيه جانبا حتى يهدأ ثم ادخليه الثلاجة يتماسك

ثالثاً طريقة عمل جيلي الفراولة

في وعاء ضيفي 2 ظرف من جيلي الفراولة

ضيفي عليه كوب ونصف ماء مغلي

وملعقتين سكر

ثم قلبي الخليط جيدا حتي يذوب السكر والجيلي

ثم ضيفي كوب ماء بادر

واتركي الجيلي حتى يبرد تماما

وبعدها قطعي الموز شرائح على صنية الكاسترد ثم صبي الجيلي بهدوء فوق الخليط

وادخليها الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات حتى تتماسك الطبقات كلها

ثم قطعيها وقدميها باردة.