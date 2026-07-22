«عموتة» يرفض رحيل إمام عاشور ومروان عطية .. ويُطالب الأهلي بتعديل عقديهما

أكد الإعلامي محمد شبانة أن المدير الفني الجديد للأهلي، الحسين عموتة، يتمسك باستمرار الثنائي إمام عاشور ومروان عطية ضمن صفوف الفريق، رافضًا فكرة رحيل أي منهما خلال الفترة المقبلة إلا في حال وصول عرض مالي استثنائي.

وقال «شبانة»، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة CBC: "عموتة تمسك باستمرار إمام عاشور ومروان عطية، ورفض رحيلهما إلا في حالة وصول عرض مغرٍ تصل قيمته إلى 10 ملايين دولار".

وأضاف أن المدير الفني طلب من إدارة الأهلي عقد جلسة مع الثنائي من أجل تعديل عقديهما، بما يتناسب مع إمكانياتهما الفنية ودورهما داخل الفريق.

وأشار “شبانة” إلى أن الأهلي ينتظر عودة لاعبيه الدوليين إلى التدريبات الجماعية يوم 30 يوليو الجاري، عقب انتهاء فترة الراحة التي حصلوا عليها بعد مشاركاتهم الدولية.

وتابع: "الأهلي هو النادي الوحيد في مصر الذي تتسابق الشركات للحصول على حقوق معسكره الإعدادي وبث مبارياته بشكل حصري، في ظل القيمة التسويقية الكبيرة التي يتمتع بها".

واختتم تصريحاته بالمقارنة مع معسكرات المنافسين، قائلًا: "بيراميدز سيقيم معسكره في تركيا، بينما سيكتفي الزمالك بإقامة معسكره في العاصمة الإدارية الجديدة".