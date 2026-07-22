مسؤول أمريكي: عدد الجنود الأمريكيين المصابين في الحرب مع إيران تجاوز 500 جندي

نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول أمريكي أن عدد الجنود الأمريكيين المصابين في الحرب مع إيران تجاوزت 500 جندي.

وفي السياق ذاته ، فمن المقرر أن يحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، مراسم نقل جثامين العسكريين الأمريكيين الذين قُتلوا في هجمات إيرانية في الشرق الأوسط.

وذكر البيت الأبيض أن المراسم ستقام في قاعدة دوفر الجوية بولاية ديلاوير في تمام الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي، وفقا لما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.



والأسبوع الماضي، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بارتفاع عدد قتلى الجيش الأمريكي الرسمي في الحرب مع إيران إلى 14 عسكريا، وذلك إثر مقتل طيار في البحرية الأمريكية في تحطم مروحية في بحر العرب مطلع يوليو.



وقالت الوكالة إن عدد الجنود المصابين تجاوز 400 جندي، بحلول يوم الاثنين، ووفقا لإفادة النقيب تيم هوكينز المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية فإن الغالبية العظمى منهم عانوا من إصابات دماغية رضية.



ووصفت البحرية في البداية حادث التحطم، الذي وقع في الأول من يوليو بأنه هبوط اضطراري، وذكرت أنه "لا يوجد ما يشير إلى أن الحالة الطارئة نجمت عن عمل عدائي". وقد جرى إنقاذ أفراد الطاقم الثلاثة الآخرين الذين كانوا على متن المروحية بعد وقت قصير من الحادث.