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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هتموت من الحر.. تحذير عاجل من ارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

تشهد البلاد خلال هذه الفترة ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مع توقعات بوصول الموجة الحارة إلى ذروتها اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، وسط تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال ساعات الظهيرة.

 وتأتي هذه الأجواء بالتزامن مع زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، ما يستدعي اتخاذ المواطنين الإجراءات الوقائية لتجنب الإجهاد الحراري وضربات الشمس. 

صورة ارشيفية
 درجات الحرارة

وأكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أن البلاد تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، ما يزيد من فرص تعرض البعض للإجهاد الحراري وضربات الشمس، خاصة مع التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة.

الإجهاد الحراري
الإجهاد الحراري

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، وتقدمه الإعلامية نهاد سمير، أن الإجهاد الحراري قد يتسبب في مشكلات صحية خطيرة، موضحًا أن المخ يرسل إشارات للجهاز العصبي، وقد يفقد الشخص توازنه ويصل الأمر إلى الإغماء، ثم يتطور إلى الإصابة بضربة شمس.

الطقس في مصر
شمس

وأوضح أن الإجهاد الحراري يسبق ضربة الشمس، وأن المصاب في هذه الحالة قد يحتاج إلى تلقي العلاج داخل المستشفى وتعويض السوائل عن طريق المحاليل الوريدية.

هتموت من الحر

وأشار إلى أن الإجهاد الحراري يبدأ بظهور أعراض مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم والشعور بالإعياء، مؤكدًا أن تطوره إلى ضربة شمس يمثل خطرًا كبيرًا قد يهدد حياة المريض ويتسبب في وفاته، إذا لم يتم التعامل معه سريعًا.

ونصح المواطنين بالإكثار من شرب المياه على مدار اليوم، مؤكدًا أنه في حالة تعرض الشخص لهبوط بسبب الحرارة، يجب تبريد الجسم ووضع الماء على الرأس، مع تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

وكشف الدكتور محمود القياتي، نائب مدير المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم وارتفاع درجات الحرارة المستمر.

وقال خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد حاليا أول أطول موجة طقس حار خلال صيف هذا العام، منوها بأن الموجة مستمرة حتي يوم السبت القادم.

الأرصاد الجوية
 درجات الحرارة

ولفت إلى أن اليوم وغدا هم ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، لتكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وعليه تكون الأجواء شديدة الحرارة صباحا.

وأضاف أن درجات الحرارة ليلا ستكون مرتفعة نتيجة زيادة نسبة الرطوبة، مشيرا إلى أن درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت.

الطقس في مصر
 درجات الحرارة

وأوضح أنه من المتوقع انكسار موجة الطقس الحار بداية من يوم الأحد لتسجل 35 درجة، مع وجود سحب منخفضة على السواحل الشمالية.

شبورة كثيفة ونشاط للرياح والأتربة

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحية في الفترة من الساعة (4 إلى 8 صباحاً) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

كما لفتت الهيئة إلى وجود نشاط أحياناً للرياح تتراوح سرعتها بين (30 إلى 35 كم/س) على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، مما يعمل على تلطيف الأجواء خلال فترات الليل على بعض المناطق المكشوفة، فيما قد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد.

اضطراب الملاحة بالشواطئ ورذاذ خفيف

وعلى مستوى الشواطئ، حذرت الأرصاد من نشاط الرياح على بعض شواطئ (السلوم - مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم)، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح بين (1.5 إلى 2.5) متر.

وأضاف البيان وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

 استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأربعاء 22 يوليو 2026.

درجات الحرارة

القاهرة 39

الإسكندرية 34

شرم الشيخ 41

مطروح 31

أسوان 44

درجات الحرارة المتوقعة في الدول العربية

مكة المكرمة 44

الدوحة 40

بغداد 45

الكويت 49

الخرطوم 42

درجات الحرارة في عدد من عواصم العالم

أنقرة 34

مدريد 40

طوكيو 32

باريس 28

موسكو 25

الأرصاد درجات الحرارة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد

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