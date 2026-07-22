الداخلية: صانعة محتوى أقرت بفبركة فيديو اتهام زوجها بالاتجار في المخدرات لزيادة المشاهدات

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحبة الحساب بقيام زوجها بالإتجار بمخدر "الآيس" والتعدى عليها بالضرب وسرقة سيارتها بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد صاحبة الحساب (صانعة محتوى"لها معلومات جنائية"- مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول)، وبسؤالها أقرت بتضررها من زوجها لقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة وسرقة مدخراتها وسيارتها.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عاطل – مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته أنكر إدعائها، وأقر بوجود خلافات زوجية بينهما لرفضه ظهورها بمواقع التواصل الإجتماعى مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية بينهما قامت على إثرها بطرده من المنزل، وإضطراره المبيت داخل السيارة خاصتها بعلمها.. وبمواجهة صاحبة الحساب أقرت بإدعائها الكاذب وقيامها بتصوير ونشر مقطع الفيديو المشار إليه على حسابها بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدات وإستجداء المتابعين فى إطار إحتيالى لتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



