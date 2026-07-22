كامل الوزير يتفقد محطتي السكة الحديد والأتوبيسات بمرسى مطروح ويوجه برفع كفاءة الخدمات

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل جولة تفقدية بمحطة سكة حديد مرسي مطروح يرافقة اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح والمهندس / وجدي رضوان نائب الوزير للجر الكهربائي والنقل السككي والمهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد والدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، وعدد من قيادات وزارة النقل ومحافظة مطروح.

حيث تفقد الوزير أرصفة المحطة وصالات انتظار الركاب وشبابيك التذاكر ومداخل ومخارج المحطة، كما تابع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واطمأن على انتظام حركة القطارات وسير العمل داخل المحطة، موجهًا بضرورة الحفاظ على أعلى مستويات النظافة والانضباط والالتزام بمعايير السلامة والأمان.

واكد الوزير أن وزارة النقل تواصل تنفيذ خطة شاملة لتحديث منظومة السكك الحديدية، تشمل تطوير المحطات وخطوط السكك الحديدية والوحدات المتحركة وأنظمة الإشارات، بما يحقق أعلى معدلات السلامة ويقدم خدمة تليق بالمواطن المصري.

وأشار الوزير إلى أن تطوير النقل السككي بمحافظة مطروح، إلى جانب مشروعات الطرق ووسائل النقل الجماعي، يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الربط بين المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ثم تفقد الوزير محطة اتوبيسات غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة حيث تابع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واطمأن على انتظام حركة الاتوبيسات وسير العمل داخل المحطة، موجهًا بضرورة الحفاظ على أعلى مستويات النظافة والانضباط والالتزام بمعايير السلامة والأمان.

أكد وزير النقل دعم منظومة النقل الجماعي بمدن غرب المحافظة، وتيسير تشغيل خطوط غرب الدلتا والسوبر جيت إلى مدن النجيلة وبراني والسلوم وفق مواعيد منتظمة، بما يسهم في التيسير على المواطنين وتحسين مستوى الخدمات