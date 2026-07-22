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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

القصة الكاملة.. حبس المتهمين في واقعة الاعتداء على فتاة بالضرب لخلافات بمحل تجاري بطنطا ..صور

لحظة الاعتداء على فتاة بشوارع طنطا
لحظة الاعتداء على فتاة بشوارع طنطا
الغربية أحمد علي

أصدر المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول طنطا بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة الاعتداء على فتاة بالضرب المبرح والتحرش بها علي ايدي شاب وآخرين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تحرك عاجل من النيابة 


كما وجهت النيابة العامة بأخذ أقوال الفتاة المعتدي عليها وسماع أقوال المتهمين في واقعة فضلا عن حبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين الانتهاء من تفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث والاطلاع على تقرير الطبي الخاص بالفتاة .

حبس المتهمين في واقعة 

وكان ضباط  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية نجحوا في ضبط المتهمين بالاعتداء بالضرب على فتاة عشرينية بشارع النادي بمدينة طنطا لخلافات بسبب عملها بأحد المحلات التجارية مما تسبب في إصابتها بكدمات وسحجات وكسور وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة الاعتداء علي فتاة أثناء عملها بأحد المحلات التجارية بشارع نادي المعلمين بنطاق دائرة القسم.

تعدي على الفتاة بالضرب المبرح 

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول طنطا من ضبط المتهمين بالاعتداء عليها بالضرب المبرح و بإحداث ما بها من إصابات بالغة.

حجز المتهمين علي ذمة التحقيقات 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحجز المتهمين علي ذمة التحقيقات.

اخبار محافظة الغربية تحرك عاجل تعدي على فتاة التحرش خلافات شوارع طنطا

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