تحذير بريطاني عاجل.. طفيل خطير ينتقل للأطـ.فال عبر مياه حمامات السباحة

مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الإقبال على حمامات السباحة خلال العطلات الصيفية، أطلقت السلطات الصحية في بريطانيا تحذيرًا مهمًا لأولياء الأمور بشأن مخاطر ابتلاع مياه حمامات السباحة، لما قد يسببه من انتقال عدوى طفيلية تؤثر بشكل خاص على الأطفال الصغار.

تحذير بريطاني من عدوى مرتبطة بمياه حمامات السباحة

حمامات السباحة

وحذرت وكالة الأمن الصحي البريطانية (UKHSA) من ارتفاع احتمالات إصابة الأطفال ببعض الأمراض المعدية خلال فصل الصيف، مؤكدة أن أحد أبرز المخاطر يتمثل في طفيل الكريبتوسبوريديوم، وهو طفيل مجهري يسبب مرضًا يعرف باسم داء خفيات الأبواغ (Cryptosporidiosis).

ووفقا لصحيفة "The Mirror، فإن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام واحد وخمسة أعوام هم الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، خاصة مع قضاء فترات طويلة في حمامات السباحة والألعاب المائية.

كيف تنتقل العدوى؟

حمامات السباحة وانتقال العدوي

وأوضحت الوكالة أن العدوى تنتقل غالبًا عند ابتلاع كمية من المياه الملوثة أثناء السباحة، كما يمكن أن تنتقل من خلال ملامسة أسطح ملوثة ببراز شخص مصاب ثم لمس الفم دون غسل اليدين.

ولهذا تنصح الجهات الصحية بتعليم الأطفال عدم ابتلاع مياه حمامات السباحة مهما بدت نظيفة، لأن الكلور لا يقضي فورًا على بعض الطفيليات.

أعراض العدوى عند الأطفال

كيف تنتقل عدوي من حمامات السباحة

تشمل أبرز أعراض الإصابة بداء :

إسهال مائي متكرر.

تقلصات وآلام في البطن.

غثيان وقيء.

ارتفاع درجة الحرارة أحيانًا.

فقدان الشهية والجفاف.

وتستمر الأعراض عادة لمدة تصل إلى أسبوعين، وقد تتحسن ثم تعود مرة أخرى قبل التعافي الكامل.

أمراض أخرى تنتشر في الصيف

ولم يقتصر التحذير على طفيل الكريبتوسبوريديوم، إذ أشارت وكالة الأمن الصحي البريطانية إلى زيادة خطر الإصابة بعدة أمراض أخرى خلال الصيف، من بينها:

السالمونيلا.

العطيفة (كامبيلوباكتر).

الإشريكية القولونية المنتجة لسم شيغا.

وتسبب هذه العدوى أعراضًا مثل الإسهال والمغص والحمى، وغالبًا ما تنتقل عبر تناول اللحوم غير المطهية جيدًا، أو منتجات الألبان غير المبسترة، أو المياه الملوثة.

كما نبهت الوكالة إلى ضرورة الانتباه للأمراض التي تنقلها حشرة القراد، مثل داء لايم، خاصة أثناء الرحلات والأنشطة في الحدائق والمناطق العشبية.

كيف تحمي طفلك من العدوى؟

للحد من خطر الإصابة بالأمراض المعدية خلال الصيف، ينصح الخبراء بما يلي:

تعليم الأطفال عدم ابتلاع مياه حمامات السباحة.

غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون قبل تناول الطعام وبعد استخدام الحمام.

عدم السباحة عند الإصابة بالإسهال.

طهي اللحوم جيدًا قبل تناولها.

تجنب شرب المياه غير المأمونة.

غسل الملابس والمفروشات بالماء الساخن إذا أصيب أحد أفراد الأسرة بعدوى معوية.

ويؤكد الخبراء أن الالتزام بهذه الإجراءات البسيطة يقلل بشكل كبير من خطر انتقال العدوى، ويحافظ على سلامة الأطفال أثناء الاستمتاع بالعطلة الصيفية.