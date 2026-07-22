قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظو الجمهورية يهنئون الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي من العلمين الجديدة
ياسمين عبد العزيز لصدى البلد: أنا حلوة طول عمري.. وروحي الحلوة سر جمالي (فيديو)
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء
الكاف: ننتظر قرار المحكمة الرياضية الدولية في كأس أمم أفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال
أول قرارات الكاف.. زيادة عدد المنتخبات في أمم أفريقيا 2027
رئيس وأعضاء نادي قضاة مصر يزورون النيابة الإدارية لتهنئة المستشارة هدى عيسى بمنصبها
تقارير: أردوغان يتابع تطورات صفقة محمد صلاح مع بشكتاش
رحيل جماعي في الهلال السعودي.. 6 لاعبين غادروا الزعيم حتى الآن
حبس سائق 4 أيام بتهمة قـ ـتل شاب بسبب خلاف على تحميل الركاب بالإسكندرية| تفاصيل
كوثر محمود تشكر الرئيس السيسي لتوجيهه بإعادة النظر في بدلات وحوافز التمريض
حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الأحد المقبل .. ماذا أعلنت التعليم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي من العلمين الجديدة

مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
محمود مطاوع

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.

ويناقش الاجتماع عددًا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليًا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة المشروعات الجاري تنفيذها، والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة، وتقديم التيسيرات اللازمة بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.

ويتطرق الاجتماع إلى عدد من الملفات والتقارير الواردة من مختلف الوزارات، خاصة الوزارات الخدمية، ومدى توفير خدماتها للمواطنين، في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة لهم.

كما يستعرض الاجتماع آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.

ويتضمن الاجتماع أيضًا متابعة رئيس الوزراء لكافة الملفات الملحة بمختلف القطاعات، خاصة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ويبحث الاجتماع آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة سبل جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية لدعم الاقتصاد الوطني.

مدبولي رئيس الوزراء العلمين الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الأحد المقبل .. ماذا أعلنت التعليم؟

أسعار الدواجن

بعد جدل الهرمونات .. هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم

ترامب وبن سلمان

اتفاق تاريخي .. ترامب يوافق على منح السعودية برنامجًا نوويًا و«اليورانيوم» في الطريق

الأهلي

الغندور: الأهلي يحصل على توقيع نجم بتروجيت .. تفاصيل

الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر اليوم الأربعاء 22-7-2026

رسائل جروبات الغش

نتيجة الثانوية العامة 2026 ..حقيقة التلاعب في الدرجات بالكنترولات قبل ظهورها رسميا

إيلون ماسك

مليارات تتبخر في ليلة واحدة.. إيلون ماسك يخسر ما يُعادل ثروة 90% من قائمة «بلومبرج للمليارديرات»

الطقس في مصر

الأرصاد تحذّر: ذروة ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. ونشاط للرياح يرفع الأمواج بالشواطئ

ترشيحاتنا

التدريبات

الداخلية تنظم دورة تأهيلية لكوادر الشرطة النسائية المشاركة بمهام حفظ السلام

النيابة الإدارية تهنىء الرئيس السيسي

نبراسًا يُلهم الأجيال.. النيابة الإدارية تهنىء الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يزور النيابة الإدارية

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يزور النيابة الإدارية لتهنئة المستشارة هدى عيسى بمنصبها الجديد

بالصور

منها تسريب المياه.. 5 علامات تكشف تلف فتحة سقف السيارة مبكرًا

تسريب فتحة سقف السيارة
تسريب فتحة سقف السيارة
تسريب فتحة سقف السيارة

لون البول يكشف حالتك الصحية .. متى يكون الأمر خطيرًا؟

لون البول يكشف حالتك الصحية.. متى يكون الأمر خطيرًا؟
لون البول يكشف حالتك الصحية.. متى يكون الأمر خطيرًا؟
لون البول يكشف حالتك الصحية.. متى يكون الأمر خطيرًا؟

تحذير بريطاني عاجل.. طفيل خطير ينتقل للأطـ.فال عبر مياه حمامات السباحة

تحذير عاجل بريطاني من ابتلاع مياة حمام السباحة
تحذير عاجل بريطاني من ابتلاع مياة حمام السباحة
تحذير عاجل بريطاني من ابتلاع مياة حمام السباحة

هل النوم بدون وسادة مفيد أم مُضر؟ .. الحقيقة قد تفاجئك

هل النوم بدون وسادة مفيد أم مضر؟ الحقيقة قد تفاجئك
هل النوم بدون وسادة مفيد أم مضر؟ الحقيقة قد تفاجئك
هل النوم بدون وسادة مفيد أم مضر؟ الحقيقة قد تفاجئك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد